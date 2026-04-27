Onelia Molina tilda a Said Palao de mentiroso y él lanza fuerte advertencia: "Que no me busque"

Said Palao sorprendió al participar en la triatlón Ironman, pese a haberse ausentado de 'Esto es guerra' días atrás debido a una lesión. Su participación generó comentarios, especialmente por parte de Onelia Molina, lo que terminó provocando una fuerte respuesta del esposo de Alejandra Baigorria.
Said Palao se enfrenta a Onelia Molina
Said Palao volvió a 'Esto es Guerra' y respondió a los cuestionamientos de sus compañeros por haber participado en el Ironman, pese a que días atrás se había ausentado del programa debido a una lesión en la espalda.
En medio de su explicación, Onelia Molina fue captada riéndose y lanzando un comentario que fue interpretado como una indirecta hacia el esposo de Alejandra Baigorria.
"En la boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso", se ve que gesticula hacia la cámara.
Ante ello, Said Palao expresó su incomodidad por la actitud de su compañera y señaló que no comprende sus comentarios, asegurando que no ha tenido conflictos con ella. En ese sentido, pidió evitar este tipo de reacciones, ya que considera que pueden generar respuestas similares.
"Yo quiero ser muy claro, yo con Onelia hasta el día de hoy yo no me meto. Entonces, lo único que pido es que no haga esas caras, que no se moleste, que no haga esos comentarios porque yo no me meto, no le digo absolutamente nada. Ella puede opinar, pero no puede decir 'en boca de mentiroso', porque me está dando el ambiente libre de también opinar", comentó.
El deportista también fue más directo al solicitar que la situación no continúe escalando y lanzó una advertencia a la odontóloga. En esa línea, pidió evitar este tipo de actitudes para no entrar en confrontaciones.
"Lo único que le pido es que no me busque, que no me moleste, que no haga esas cosas, porque la verdad son totalmente innecesarias porque tampoco me gustaría entrar en ese juego", agregó.
El comentario de Onelia Molina sería por el ampay en Argentina
Pese a que los conductores señalaron que los participantes podían opinar sobre lo ocurrido en el programa, Said Palao aclaró que su molestia no estaría relacionada al reality, sino a un tema personal.
"Eso de la boca del mentiroso no va del programa, pero si ustedes lo quieren maquillar así bacán, si quieren apañar esas cosas, normal", finalizó, mostrando evidente incomodidad.
Como es de conocimiento público, Onelia Molina no tendría en buena consideración al esposo de Alejandra Baigorria tras el escandaloso ampay en Argentina, donde el deportista participó de una despedida de soltero junto a Mario Irivarren, expareja de la arequipeña.
En conclusión, Said Palao manifestó su incomodidad por los comentarios de Onelia Molina y lanzó una advertencia, señalando que este tipo de situaciones podrían generar mayores tensiones entre ambos.