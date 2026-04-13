Milett Figueroa rompe su silencio sobre su relación con Marcelo Tinelli tras rumores de ruptura: ¿Qué dijo?

Los rumores de una posible crisis entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli cobraron fuerza tras la ausencia de la modelo en el cumpleaños del presentador. Las especulaciones crecieron luego de ser abordada por la prensa durante las Elecciones 2026, y sus breves declaraciones no pasaron desapercibidas.

Milett evita profundizar sobre su relación con Tinelli

Durante su salida de su local de votación, Milett Figueroa fue consultada por el programa "Q' Bochinche" sobre el estado de su relación con Marcelo Tinelli. Sin embargo, la modelo optó por no dar mayores detalles y dejó en claro que ya había abordado el tema previamente.

"Ya lo aclaré así que nada", respondió cuando le preguntaron directamente sobre su situación sentimental. Ante la insistencia de si se encontraba tomando distancia del conductor argentino, reafirmó su postura: "No, ya lo aclaré gracias por el respeto y la confianza siempre".

Con estas declaraciones, la también actriz evitó confirmar o desmentir una posible ruptura, manteniendo una posición reservada frente a la prensa. No obstante, su actitud ha generado más dudas entre sus seguidores, quienes siguen atentos a cualquier señal sobre el futuro de la relación.

En paralelo, Milett Figueroa también fue consultada por su regreso a la actuación en el país. En ese sentido, expresó su entusiasmo por participar en la película de 'La Gran Sangre', proyecto que marcará su retorno a los sets en Perú.

"Muy contenta la verdad arranco grabaciones en estos días. Nada me hace más feliz que actuar, me pone muy contenta y contenta de estar en mi país", señaló, dejando ver su enfoque actual en el ámbito profesional.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli seguirían juntos por serie

En medio de la incertidumbre, la periodista Yanina Latorre aseguró en su programa 'SQP' que la pareja habría terminado su relación hace tiempo, incluso desde que el propio Tinelli lo anunció en su pódcast antes de aclarar que solo fue un malentendido. Sin embargo, explicó que ambos habrían tenido que mantener las apariencias por compromisos laborales con la plataforma Prime Video.

"Amazon Prime levantó el teléfono, los reca*** a put*** y tuvieron que decir que volvían, pero en realidad estaban cortados", afirmó.

Según Latorre, durante las grabaciones del reality 'Los Tinelli' en Perú, Milett y Tinelli continuaron mostrándose como pareja frente a cámaras. No obstante, el vínculo ya estaría terminado, aunque no pueden hacerlo público debido a las cláusulas del contrato firmado y a que la serie se estrenará en los próximos meses.

"Están los dos mudos y ella no contesta. Ellos ya terminaron de grabar porque en julio es el estreno y tienen que ir juntos. Prime Video le sirve más que ellos vayan como pareja y no como separados porque sino no tiene gracia lo que vamos a ver", agregó

En conclusión, la situación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli continúa envuelta en incertidumbre. Mientras la modelo evita profundizar en su vida personal y prioriza su carrera artística, versiones externas apuntan a una posible ruptura que aún no se hace pública.