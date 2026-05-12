Natalia Salas afirma que hará todo para luchar contra el cáncer: "Para ver crecer a mi hijo"

Natalia Salas es una querida actriz peruana que ha formado parte de grandes producciones de TV y teatrales. Desde hace un tiempo, la joven viene luchando contra el cáncer y en una entrevista, reveló que se someterá a todos los tratamientos para ver a su hijo crecer.

¡Hará todo para ver a su hijo crecer!

En el podcast 'Cuestión de cuestionar', la actriz Natalia Salas estuvo en una conversación profunda donde habló sobre el tratamiento que está llevando para enfrentar el cáncer en su vida. Además, señala que hace poco le han detectado diabetes y también, viene llevando su tratamiento.

En medio de todos sus problemas de salud, afirma no tenerle miedo y no está dispuesta a rendirse. Ya que la mayor razón para continuar luchando y someterse a todos los tratamientos que la mantengan viva es su hijo.

"A ver, ¿Cómo te explico que no me voy a morir? O sea, voy a hacer lo que tenga que hacer para ver crecer a mi hijo. O sea, si tengo que tomarme las 83 pastillas, pues me las tomo. Si me tengo que quitar el útero o los ovarios, me los quito. Si tengo que ponerme más radiocirugías, pues me las pongo", expresó.

La peruana Natalia Salas afirma que solo desea ver a su hijo crecer, viajar y seguir trabajando. Así tenga dolores, reflujos y más lo enfrentará para seguir viviendo y creando.

"Si tengo que dejar de tragar todo lo que hay en el universo, pues lo dejo de tragar. Pero yo a ese niño lo voy a ver crecer y voy a hacer mi unipersonal y voy a viajar. Ya pues, si así va a ser mi vida, así va a ser, pero viva, con reflujo, con dolores de articulaciones, sin ovarios, sin probabilidad de tener más hijos, pero viva, ¿no? Y me dedico a vivir, a viajar, a crear, a trabajar", señaló.

Sober Natalia Salas

Natalia Salas se casó civilmente con Sergio Coloma el 5 de noviembre de 2025 en una íntima ceremonia en el Fundo Odría. La pareja ha formado una familia con su hijo y decidieron consolidar su relación tras siete años y en medio de la lucha de la actriz contra el cáncer.

De esta manera, la actriz Natalia Salas afirma que seguirá con mucha fuerza enfrentando su lucha contra el cáncer y cualquier otra enfermedad para ver a su hijo crecer, poder seguir con su vida trabajando y viajando.