RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡En medio del escándalo legal!

Diealis rompe su silencio en redes tras grave denuncia de su expareja Verónika Rojas: "Estoy en el país"

El streamer Diealis aseguró que está en el país colaborando con las autoridades. Su mensaje ha generado expectativa por lo que dirá en las próximas horas.

Diealis se pronuncia tras denuncia y antes de audiencia.
Diealis se pronuncia tras denuncia y antes de audiencia. (Composición Karibeña)
14/04/2026

El streamer Diealis decidió pronunciarse luego de la grave denuncia en su contra por parte de su expareja Verónika Rojas. A través de sus redes sociales, el influencer publicó un mensaje que ha generado gran atención.

Diealis se pronuncia antes de su audiencia

El streamer Diealis utilizó su cuenta de Instagram para compartir un mensaje tras la denuncia de agresión física y psicológica en su contra por parte de su expareja Verónika Rojas. El texto lo compartió justo un día antes de su audiencia ante la Fiscalía. En sus palabras, dejó claro que no ha salido del país y que está colaborando con las autoridades.

"¡Hola a todos! Mañana quiero hablar con ustedes desde el corazón. Sé que son momentos difíciles y que hay situaciones que necesito aclarar y afrontar. Por eso, quiero adelantarles que me encuentro aquí en el país, colaborando con las diligencias para que todo se esclarezca como corresponde", escribió el streamer en su historia de Instagram.

@riclatorrez #diealis reaparece a un día de audiencia por caso #veronikarojas . #peru #viral #fyp ♬ sonido original - Ric La Torre

Además, dejó entrever que dará más detalles pronto y generó expectativa entre sus seguidores por lo que podría revelar. También agradeció el apoyo que viene recibiendo en medio de esta situación.

Abogada de ex de Diealis aclara video del padre de la joven hablando de dinero: "Lo han editado"
Lee también

Abogada de ex de Diealis aclara video del padre de la joven hablando de dinero: "Lo han editado"

"Hay dos puntos muy importantes que mañana les tocaré con total respeto. Gracias por estar ahí y por permitirme ser yo quien les hable", agregó el influencer.

Fiscalía lo cita tras denuncia de agresión física y psicológica

Todo esto ocurre luego de que Verónika Rojas lo denunciara por presunta agresión física y psicológica. Según su versión, el hecho habría ocurrido tras salir de una discoteca, dentro del auto del streamer.

El Ministerio Público actuó rápidamente y citó a Diego Marcelino Aliaga Huamán, más conocido como Diealis, para que brinde su declaración en dos fechas: 10 y 14 de abril. También se conoció que la joven ya cuenta con medidas de protección.

Ministerio Público cita al streamer Diealis tras denuncia de su expareja por agresión
Lee también

Ministerio Público cita al streamer Diealis tras denuncia de su expareja por agresión

Si el influencer no se presenta, podría ser llevado por la fuerza pública. Incluso, en caso de no ser ubicado, se podría ordenar su captura. Para que esto no suceda, el streamer habría señalado que se encuentra en el Perú.

En conclusión, el streamer Diealis decidió pronunciarse en redes sociales antes de su audiencia con la Fiscalía y aseguró que está en el país colaborando con las autoridades, mientras la investigación por la denuncia sigue su curso. Su mensaje ha generado expectativa por lo que revelará en los próximos días. Ahora, todo queda en manos de la justicia, que deberá esclarecer lo ocurrido.

Temas relacionados agresión citaciòn Diaealis karibeña reaparece rompe su silencio

Siga leyendo

Lo Más leído

Susana Alvarado revela que se aleja temporalmente de Corazón Serrano ¿A qué se debe?

María Pía Vallejos sobre imágenes de Gustavo Salcedo y Maju Mantilla votando juntos: "Estoy al tanto"

Patricio Parodi expone a Onelia Molina en "Esto es Guerra": "No me saluda ni a mí ni a Said"

Shirley Arica revela por qué terminó su matrimonio con Rodney Pío: "Le decía que buscara trabajo"

Tula Rodríguez se quiebra al despedir a su hija que vivirá en el extranjero: "Más de la mitad de mi vida se va"

últimas noticias
Karibeña