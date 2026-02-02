Pamela Franco responde a Pamela López por seguir hablando de Cueva: "Una persona que trabaja no tiene tiempo para chismes"

Pamela Franco volvió a captar la atención al referirse públicamente a Pamela López, en medio del anuncio del proyecto empresarial que impulsa junto a Christian Cueva en Los Olivos. La cumbiambera fue abordada por la prensa se pronunció sobre la polémica que involucra a su pareja y a su expareja, reavivando el debate mediático.

Pamela Franco se pronuncia tras nuevos comentarios de Pamela López

Durante su diálogo con la prensa, Pamela Franco fue consultada por las constantes declaraciones de Pamela López sobre su relación con Christian Cueva. La cantante no ocultó su incomodidad por la permanente exposición del conflicto y señaló que la situación se ha prolongado más de lo necesario, perjudicando a todos los involucrados.

En ese sentido, la artista explicó que tanto ella como Cueva han optado por mantenerse al margen en diversas ocasiones, pese a los cuestionamientos y comentarios que se difunden en distintos espacios. Asimismo, dejó entrever que el desgaste emocional ha sido constante, motivo por el cual pidió sensatez para evitar que la controversia siga escalando.

"Yo hablo y deberían aconsejar, somos personas grandes; para que haya paz se necesita dos, vengo soportando un montón de cosas", expresó Franco, reflejando el cansancio que le habría generado la prolongación del conflicto en los medios y redes sociales.

Respuesta directa y enfoque en su nuevo proyecto con Christian Cueva

Más adelante, al ser consultada sobre el mensaje que le daría a Pamela López, Pamela Franco cuestionó que se obtengan ingresos a partir de declaraciones sobre su vida privada, aunque reconoció que es parte del trabajo. No obstante, aprovechó para lanzar un comentario que llamó la atención por su tono directo y su relación con el reciente anuncio empresarial.

"La invito más bien a que compre su tienda en Central Plaza de Los Olivos y hay que ponernos a trabajar porque una persona que no está ociosa y que trabaja no tiene tiempo de chismes", manifestó la cumbiambera, marcando distancia de la polémica y redirigiendo el foco hacia el emprendimiento que está por lanzar.

En esa misma línea, Pamela Franco expresó su entusiasmo por el centro comercial que abrirá junto a Christian Cueva y resaltó que ambos tendrán un rol activo, sobre todo en el área de espectáculos. Detalló que la explanada contará con un amplio espacio para eventos artísticos y presentaciones en vivo, con la intención de impulsar a agrupaciones musicales y talentos nacionales.

"Claro que sí vamos a estar juntos con un equipo en la explanada. Está con los eventos artísticos, lo que nos encanta, 10 mil metros, así que estamos abriendo para trabajar con distintas orquestas. Los talentos sobran en el Perú así que nos abrimos camino en la explanada, los mejores eventos", señaló.

Con estas declaraciones, Pamela Franco dejó claro que su prioridad es avanzar con nuevos proyectos y dejar atrás la polémica, mientras el anuncio del centro comercial en Los Olivos junto a Christian Cueva continúa generando expectativa.