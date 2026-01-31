Abogado de Pamela López explica los puntos que frenan el divorcio de Christian Cueva

El proceso de divorcio entre Christian Cueva y Pamela López todavía no avanza como muchos esperaban. Aunque el futbolista ya presentó la demanda, esta no fue aceptada y deberá corregir varios puntos antes de que el caso pueda seguir su curso legal.

La información fue explicada en el programa "Arriba mi gente", donde se dieron detalles de por qué el documento fue observado y qué cosas faltan para que el juzgado lo admita oficialmente.

Cinco observaciones que frenan el divorcio

De acuerdo a lo señalado en el programa "Arriba mi gente", la demanda de divorcio presentada por Christian Cueva tiene cinco puntos que deben corregirse. El primero es indicar con claridad cuál fue el último domicilio conyugal y demostrarlo con documentos. El segundo punto es señalar cuál es el domicilio actual del futbolista.

El tercer punto tiene que ver con explicar bien los hechos que sustentan cada causal del divorcio y precisar cuándo ocurrieron. Además, se debe adjuntar copia de las sentencias por violencia psicológica que Cueva señala haber sufrido. Finalmente, también se debe indicar si durante el matrimonio se adquirieron bienes en común.

El abogado Gino Zamora, quien defiende a Pamela López, explicó que esto no significa que el proceso esté perdido. Aseguró que la demanda aún debe corregirse.

"Cuando una persona o alguien presenta una demanda, hay tres cosas que te evalúan en una calificación. Te la declaran inadmisible, que entendería que este es el caso y te dicen, 'Subsáname ciertas cosas para poder admitir a trámite'", señaló.

Conciliación, régimen de visitas y pensión en discusión

Mientras el divorcio sigue en pausa, otro tema importante es la conciliación por los hijos. El abogado explicó que, si se busca un régimen equitativo, ambos padres deben asumir responsabilidades completas y no solo en momentos cómodos.

"Si lo vamos a poner de manera equitativa, pues el padre también debería en todo caso pues estar aquí durante sus años académicos o durante el periodo escolar... Entonces, sí es un poco más entendible eh de que la madre pueda pasar también tiempo cuando se encuentren bien de vacaciones", explicó.

Este punto aún está en discusión y deberá conversarse entre ambas partes para llegar a un acuerdo que beneficie a los menores. Sobre la pensión de alimentos, se comentó que Pamela López estaría solicitando 30 mil soles. Sin embargo, su abogado fue claro al señalar que en este tipo de procesos ambas partes deben ceder para llegar a un acuerdo.

"Esa información, bueno, no te la podría ni confirmar ni negar... Pero si es que es para llegar a un acuerdo... hay que ceder ciertas cosas, en ceder ciertas pretensiones. No puedes ir a exigir lo mismo porque el acuerdo tiene que ser beneficioso para ambos", afirmó.

Respuesta sobre la abogada de Cueva

Finalmente, Gino Zamora fue consultado por la actitud de la abogada de Christian Cueva, Medaly Barrientos, quien ha tenido declaraciones firmes en defensa del futbolista. Ante ello, el abogado prefirió no entrar en polémicas.

"Cada abogado tiene su manera de trabajar... Yo no me voy a estar este peleando con Christian... yo prefiero la verdad salirme y no opinar ni a favor ni en control, simplemente pasó y listo", dijo.

En conclusión, el divorcio entre Pamela López y Christian Cueva sigue detenido hasta que se corrijan las observaciones legales. Mientras tanto, temas como la conciliación, el cuidado de los hijos y la pensión continúan siendo claves y deberán resolverse antes de que el proceso avance oficialmente.