Pamela López niega pedido de cárcel en su contra y arremete contra abogados de Cueva: "Quieren dar show"

Pamela López rompió su silencio tras la difusión de versiones que señalaban un supuesto pedido de cárcel en su contra. La influencer, conocida como "Kittypam", negó esa información durante su participación en Mesa Caliente, se mostró incómoda por lo ocurrido y cuestionó duramente el manejo del tema en medios y redes sociales.

Pamela López aclara los rumores de cárcel

Durante la entrevista, Pamela López desmintió categóricamente que exista un pedido de cárcel en su contra. La influencer explicó que lo que se solicita en el proceso es una revisión relacionada con un presunto incumplimiento, mas no una sanción penal como se ha venido señalando.

"Sentí mucho temor porque soy papá y mamá de tres menores. Sin embargo, me he empapado y la información es inexacta; no es verdad que están pidiendo cárcel para mí. Lo que es verdad es que están pidiendo que se revise y sancione un supuesto incumplimiento", declaró en el espacio televisivo.

La influencer aclaró que no existe ningún pedido formal de prisión, sino una revisión de ciertos puntos dentro del proceso que mantiene con el padre de sus hijos. En ese sentido, criticó duramente a quienes difundieron la versión de una manera que, según ella, solo buscaba generar impacto mediático.

"Hay personas que se hacen llamar representantes legales, pero deberían estar en un circo, porque quieren dar show", expresó, visiblemente incómoda contra el Estudio Villaverde.

Además, López también relató que, tras ver los titulares, se comunicó de inmediato con su defensa legal para entender qué estaba ocurriendo realmente. "En principio, salió en los titulares. Me comuniqué con mis abogados, quienes me solicitaban información porque también estaba viendo y desconocía todo lo que estaba pasando", explicó.

Finalmente, cuestionó con firmeza la idea de que se le pudiera privar de su libertad, considerando su rol dentro de su familia.

"¿Cárcel para mí? ¿Cuándo soy yo la que está 24/7 con mis hijos? Soy yo la que está al frente del cuidado de mis niños y ¿pedir esa bajeza? Definitivamente, hay personas que parece que no salieron de una mujer", sentenció.

Pamela López habla de Selene Cucat

En otro momento de la conversación, Pamela López fue consultada sobre Selene Cucat, quien también apareció mencionada en medio de la polémica. Ante ello, la influencer decidió aclarar los rumores sobre una supuesta cercanía entre ambas.

De manera tajante, López descartó que exista o haya existido una amistad cercana con Cucat, desmintiendo versiones que apuntaban a una relación más estrecha.

"Con el tema Selene Cucat, ella nunca ha sido mi mejor amiga", sentenció, dejando en claro que no hubo un vínculo especial ni una relación de confianza entre ellas. Con estas declaraciones, la influencer buscó cerrar el tema y evitar que se sigan generando especulaciones alrededor de su vida personal.

Pamela López aprovechó el espacio televisivo para desmentir versiones que, según afirmó, no se ajustan a la realidad. La influencer aclaró que no existe ningún pedido de prisión en su contra y que su situación legal solo corresponde a una revisión judicial, además de reafirmar su rol como madre y cuestionar a quienes, a su juicio, distorsionaron la información.