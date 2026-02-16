RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Robert Duvall fallece a sus 95 años: Actor es reconocido por interpretación en 'El Padrino'

El reconocido actor Robert Duvall falleció a sus 95 años, la noticia fue confirmada por su esposa Luciana Pedraza, quien le dedicó una bello mensaje de despedida.

Falleció el actor Robert Duvall de la película 'El Padrino'
Falleció el actor Robert Duvall de la película 'El Padrino' (Difusión)
16/02/2026

Una triste noticia pone en luto al mundo del cine, tras la pérdida de un querido actor que formó parte del film 'El Padrino'. El reconocido artista Robert Duvall falleció a sus 95 años y la información fue confirmada por su misma esposa. 

Robert Duvall falleció

El pasado domingo 15 de febrero de 2026, el actor Robert Duvall falleció a sus 95 años en su hogar en Middleburg, Virginia. La noticia fue revelada por su esposa y actriz argentina Luciana Pedraza informando que el reconocido artista partió en paz y rodeado de amor. 

"Ayer despedimos a mi amado esposo, querido amigo, y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció pacíficamente en casa, rodeado de amor y comodidad. Para el mundo, fue un actor ganador de un Oscar, un director, un narrador. Para mí, él lo era simplemente todo. Su pasión por su arte fue igualada sólo por su profundo amor por los personajes, una gran comida y la corte", declaró en las redes. 

Es así como su querida compañera de casi toda la vida le dedicó unas tiernas palabras de despedida en las redes sociales del mismo actor. Además, señaló que deja un legado inolvidable. Además, agradeció al público por haberlo apoyado durante tantas décadas y espera poder despedirse junto a su familia en la  privacidad que se merece Duvall. 

"Por cada uno de sus muchos papeles, Bob dio todo a sus personajes y a la verdad del espíritu humano que representaban. Al hacerlo, deja algo duradero e inolvidable para todos nosotros. Gracias por los años de apoyo que le mostraste a Bob y por darnos este tiempo y privacidad para celebrar los recuerdos que deja atrás", expresó. 

Sobre su carrera

Dentro de su carrera, Robert es considerado uno de los actores más reconocidos de Hollywood por su versatilidad, realizando una carrera de más de 7 décadas y participando en casi 100 películas. 

Interpretó a Tom Hagen en El Padrino (1972) y El Padrino II (1974) que lo llevó a su primera nominación al Oscar, también participó en Apocalypse Now, Gracias y Favor, donde ganó el Óscar al Mejor Actor por su interpretación de un cantante de country alcohólico.

De esta manera, el mundo se despide del actor Robert Duvall tras muchas décadas de carrera como actor y participado en varios films. El artista falleció a sus 95 años en la comodidad de su casa y lleno de amor por su familia, como lo reveló su esposa. 

