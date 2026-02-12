Macarena Gastaldo reveló como fue la pedida de mano de su pareja Ángel Sánchez: "Me emocioné, no lo esperaba"

Macarena Gastaldo sorprendió a sus seguidores al revelar que se comprometió con Ángel Sánchez, su pareja desde fines de 2022. La propuesta de matrimonio ocurrió en la sala de espera de un aeropuerto en Chile. A través de sus redes sociales, la modelo compartió su emoción y algunos detalles de su relación.

Una propuesta inesperada que emocionó a Macarena

Durante una reciente entrevista con Magaly TV: La Firme, Macarena confesó que la propuesta la tomó completamente por sorpresa. La modelo se mostró emocionada y feliz al narrar cómo se desarrolló ese momento único en su vida.

"Me emocioné, me puse nerviosa porque la verdad no me la esperaba, no me pasó por mi cabeza que iba a pasar", afirmó.

Gastaldo describió a Sánchez como un hombre que la respeta, la apoya y aporta chispa a su vida diaria. La modelo destacó que él se encarga de tomar muchas de las fotografías que publica en sus redes y que, tras tres años de relación, decidió formalizar su compromiso con ella, priorizando conocerla sin juzgar su pasado.

El empresario, dedicado a la administración de inmuebles junto a su familia, viaja dos veces al año a Córdoba para visitar a los padres de Macarena. Sánchez aseguró que no pretende cambiarla, sino acompañarla en sus proyectos personales y profesionales.

Por otor lado, la pareja, que convive desde hace varios meses, explicó que por ahora no tienen planes de ser padres y prefieren fortalecer su vínculo junto a sus dos gatos.

Macarena enternece a sus seguidores con su anuncio

Días antes de su aparición en Magaly TV: La Firme, la modelo ya había compartido su pedida de mano en redes sociales. El post, acompañado de emotivas palabras, generó una ola de comentarios positivos y mensajes de felicitación por parte de sus seguidores.

"Compartir con vos para siempre. Gracias a todos nuestros allegados que asistieron ese día, sobre todo a la familia y amigos que sorprendimos en cada llamada, es hermoso saber el cariño y amor hacia nosotros. Y gracias también a ustedes, que me escribieron y acompañaron desde acá, los leí con el corazón. Qué lindo recibir tanto aprecio", escribió en Instagram.

Con esta noticia, Macarena Gastaldo reafirma que su relación con Ángel Sánchez atraviesa un momento estable y feliz. La pareja asegura que seguirá priorizando la comunicación, el respeto mutuo y la complicidad que los ha mantenido juntos durante estos años mientras que su compromiso marca un nuevo capítulo en la historia de ambos.