¡Lo rechazó!

Andrea Muñoz desliza que habría pasado algo con Tomate Barraza: "Yo decidí poner un límite"

La joven Andrea Muñoz reveló que habría tenido algo más con Tomate Barraza, el tío de su pequeño hijo, pero que lo rechazó tras no sentirse cómoda.

Andrea Muñoz desliza que habría pasado algo con Tomate Barraza
Andrea Muñoz desliza que habría pasado algo con Tomate Barraza (Composición Karibeña)
11/02/2026

Como se recuerda, Andrea Muñoz fue la expareja de José María Barraza, con quien tuvo un hijo y no se ha hecho cargo económicamente. Ante esto, Tomate Barraza reveló que apoyaría a la madre de su sobrino con los gastos como familiar, pero ahora la joven ha revelado que habría pasado algo más entre ellos.

¿Qué pasó entre Tomate Barraza y Andrea Muñoz?

En el programa 'Magaly TV: La Firme', la joven Andrea Muñoz se hizo presente para hablar sobre el caso legal que mantiene con José María Barraza pro su menor hijo, a quien no pasa pensión. Ante eso, la conductora le consultó por qué Tomate Barraza ya no la apoya como antes y a qué se debió el problema.

Es así como Andrea Muñoz reveló que ha tenido un distanciamiento con Tomate desde hace unos meses y que cuando lo invitó al cumpleaños de su hijo número 3, decidió no ir. Aunque señaló que siempre la apoyó en muchos momentos, reveló el problema que tuvieron. 

"Desde hace varios meses no nos estamos hablando. Él me ha apoyado en los momentos más vulnerables y no te voy a mentir, si tú me preguntas si he tenido algo con Tomate, han pasado cosas. Es cierto que durante muchos años hemos respetado la línea de familia, hay más que nada un cariño y me duele que haya roto la relación por este tipo de problema", expresó. 

Magaly Medina quiso ser más claro y le preguntó directamente si ambos tuvieron una relación. Ante esto, la joven dejó en claro que rechazó al cantante de salsa tras haberle confesado sus sentimientos en el 2025.

"¿Estuvieron saliendo?", le pregunta la 'urraca', y ella responde: "Considero que esas cosas merman un poquito mi tranquilidad emocional, yo decidió poner un límite y tras decirle eso, siento que se ha alejado del bebé. Durante dos años cuando la gente nos relacionaba, no pasaba nada, esto viene recién a raíz del año pasado que me dice sus sentimientos". 

¡Muestra chats!

Luego, la joven comparte conversaciones que tuvo con Tomate Barraza en julio y agosto de 2025 donde él la llama 'amor' y de manera insistente le pedía que le respondiera sobre los sentimientos que habría expresado. Es así como la joven señala que decidió bloquearlo debido a su insistencia y que eso terminó alejándolos.

De esta manera, la madre del sobrino de Tomate Barraza, Andrea Muñoz, reveló que el salsero le habría confesado sus sentimientos a mediados de 2025, pero tras rechazarlo se separaron y que el apoyo que recibía para su hijo, dejó de tenerlo. 

