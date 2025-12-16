¡Terminan en comisaría! El 'Gringo Karl' agredió al amigo de su esposa aparentemente por celos

La cantante Flor de Huaraz estuvo durante muchos años con Carl Enslin, más conocido como el 'gringo Karl'. Tras su separación, el personaje terminó casándose con una dentista con quien tuvo una hija, pero lamentablemente terminaron en una comisaría por una fuerte agresión de Carl al amigo de su pareja.

Karl agredió al amigo de Milagros Ávila

En la mañana del 16 de diciembre, el 'gringo Karl' fue captado en una comisaría con un hombre visiblemente agredido y su esposa Milagros Ávila. Según el parte policial, los tres se encontraban tomando alcohol en la casa de la pareja en Collique, cuando inició la gresca en la madrugada, donde después todos fueron intervenidos.

Desde el 2018, el popular personaje mantiene una relación con la odontóloga Milagros Ávila y actualmente, tienen una hija de cuatro años. Ahora, la esposa del 'gringo' declaró ante las autoridades de la comisaría de Collique donde reveló la razón de la gresca.

"Quiero que se vaya de mi casa (¿A ti no te agredió?) No, no me agredió nada", reveló la dentista. Entonces, el comisario le pregunta: "Toda la sangre que veo en ti ¿De quién es?", y ella responde: "De él (gringo 'Karl') que se peleó por celos con otro hombre" .

Cuando le preguntaron por el hombre en cuestión que fue agredido por su esposo, Milagros Ávila responde que es su hermano, pero al dar el nombre completo no comparte el mismo apellido. Esta persona sería Peter David Aguilar Manuelo, quien fue derivado a un centro de salud cercano para que puedan atenderlo debidamente.

'gringo' no quiere declarar

Después de casi seis horas detenidos en la comisaría, el 'gringo Karl' fue abordado por las cámaras del programa 'Magaly TV: La Firme' y al ser consultado sobre la agresión, no quiso responder. Según reveló Magaly Medina que leía en el parte policial, todos los involucrados habrían consumidos bebidas alcohólicas

"¿Es cierto que has encontrado a tu pareja con él?", le pregunta el reportero de la 'urraca' y el extranjero responde: "No tengo nada que decir".

De esta manera, el popular personaje 'gringo Karl' que ya había formado una familia con su esposa Milagros Ávila, agredió al amigo de su pareja. Todos los involucrados fueron llevados a la comisaría para tomar sus declaraciones, pero ninguno explicó detalladamente qué habría sucedido. Por el momento, el ex de Flor de Huaraz no quiso dar declaraciones a la prensa evadiendo que fue detenido.