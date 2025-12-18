RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡INESPERADO!

Jossmery Toledo y la terrible troleada que se llevó por parte de famosa tiktoker

Jossmery Toledo pasó un incómodo momento cuando famosa tiktoker le hizo una pesada broma.

Jossmery Toledo se llevó tremenda sorpresa en live de TikTok
Jossmery Toledo se llevó tremenda sorpresa en live de TikTok (Redes sociales)
Redacción Karibeña
18/12/2025

La influencer Sara, conocida en TikTok por sus transmisiones en vivo y su interacción con figuras de la farándula local, volvió a ubicarse en el centro de la polémica tras protagonizar un incómodo episodio junto a Jossmery Toledo

El momento ocurrió durante un en vivo que ambas realizaron recientemente y no tardó en viralizarse en redes sociales, generando una ola de comentarios debido a una inesperada referencia a Fabio Agostini, expareja mediática de la exsuboficial de la Policía Nacional del Perú.

Jossmery Toledo y el incómodo momento que vivió en vivo en TikTok

El incidente se produjo mientras Jossmery Toledo compartía una transmisión con Sara, una tiktoker de origen asiático que en las últimas semanas ha ganado notoriedad en plataformas digitales por aparecer junto a conocidos personajes del espectáculo y creadores de contenido. 

Incluso, ha hecho lives con personajes como Valentino, Gerald Oropeza y otros rostros vinculados a la farándula local, lo que ha incrementado su exposición y número de seguidores.

Durante los primeros minutos de la transmisión, la conversación transcurría con normalidad. Ambas influencers se mostraban relajadas, interactuaban entre ellas y leían comentarios enviados por los usuarios que se encontraban conectados en tiempo real. 

Sin embargo, el ambiente cambió de forma inesperada cuando Sara decidió leer en voz alta un mensaje del público que hacía alusión directa al pasado sentimental y polémico de Jossmery Toledo.

Jossmery Toledo y el peculiar momento que vivió en TikTok
Jossmery Toledo y el peculiar momento que vivió en TikTok

"Jossmery, cumple reto", se escuchó decir a la tiktoker en medio de la transmisión. En ese momento, Jossmery le advirtió que algunos usuarios estaban escribiendo comentarios en otro idioma, señalándole: "Sara, te están poniendo letras chinas en tu comentario", sin imaginar el contenido real del mensaje que estaba a punto de ser traducido.

Jossmery Toledo: le mencionaron su expareja Fabio Agostini

Acto seguido, la asiática sorprendió tanto a la expolicía como a los seguidores del live al traducir el comentario en voz alta: "Mi comentario dice: 'Fabio tu cach...'". La frase generó un evidente momento de tensión y sorpresa, pues hacía referencia directa a Fabio Agostini, con quien Jossmery mantuvo un romance.

La reacción de Jossmery Toledo fue inmediata. Visiblemente impactada por lo ocurrido, la influencer optó por no responder verbalmente y solo reaccionó con risas nerviosas, evidenciando su incomodidad ante el comentario que revivió un episodio de su vida personal. 

En resumen, la modelo vivió un momento incómodo en plena transmisión de TikTok al mencionarle a su expareja Fabio Agostini, lo que generó que demuestre signos de incomodidad. 

