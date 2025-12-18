Christian Cueva se confesará junto a Pamela Franco: "Se dijo una y otra cosa, todo eso es mentira"

Actualmente, Christian Cueva forma parte del tour de Pamela Franco mientras se encuentra fuera de las canchas de fútbol por vacaciones. Ahora, se anunció que la pareja estará presente en el programa 'Esta Noche' donde saldrán a confesarse todo.

Estarán en 'Esta Noche'

El programa 'Esta Noche' estará transmitiendo el último episodio del 2025, lo cerrará con una entrevista exclusiva con Pamela Franco y Christian Cueva. Al inicio, aparece el pelotero muy emocionado y la Chola Chabuca le pregunta qué le pasó, a lo que responde que es el amor.

Luego, el momento se pone tenso y el padre de los hijos de Pamela López se pone muy sentimental al recordar el tiempo que no pudo estar con sus hijos por las restricciones que tenía la influencer en su contra debido a la agresión que tuvo en su matrimonio.

"Lo más duro que ha sido es no ver a mis hijos durante mucho tiempo. Yo asumo mis actos, yo no soy perfecto", expresó conmovido.

¡Cueva con Pamela Franco!

En otro momento, La Chola Chabuca le pregunta si permitiría pasar a Pamela, pero Christian Cueva recalca que se solo seria a Franco y no a López, la madre de sus hijos. Es así como tras el ingreso de la cantante, el locutor menciona que ambos romperían su silencio tras varias especulaciones de su relación amorosa.

"Se dijo una y otra cosa, todo eso es mentira", expresó el pelotero en el set del programa y también se pudo ver a la cantante conmovida con los ojos un poco llorosos.

Lanzarán su nuevo tema

Si bien hablaran de varios momentos complicados de su relación amorosa, de cómo inició, sobre la vida personal del pelotero que lo llevó a estar lejos de sus hijos por problemas con Pamela López y más, también compartirán una gran noticia. La pareja anunciará en vivo su nuevo tema musical inédito, que hace unas semanas anunciaron que estaban en grabaciones.

"Prepárense a sorprenderse con los nuevo de Pamela Franco y Christian Cueva", se escucha decir al locutor mientras la pareja aparece bailando y apunto de cantar su nuevo sencillo en el set.

De esta manera, el programa 'Esta Noche' tendrá la exclusiva con Christian Cueva y Pamela Franco en su set de televisión. La pareja romperá su silencio sobre todas las especulaciones y aparentemente, el pelotero también hablará sobre los problemas legales que tendría con la madre de sus hijos, Pamela López.