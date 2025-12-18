Pamela López le dedicará "La Oficial" a Pamela Franco cuando se divorcie de Cueva: "Con todo mi cariño"

Pamela López volvió a hablar fuerte y claro sobre su separación de Christian Cueva y esta vez sorprendió con una declaración directa para Pamela Franco. Tras coincidir en Chiclayo por trabajo, la aún esposa del futbolista dijo que ya tiene lista una canción especial para dedicarle a su "tocaya" cuando su divorcio sea oficial.

López anuncia que dedicará una canción a Franco cuando se divorcie

Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, sorprendió con una nueva declaración que dio mucho de qué hablar. Tras coincidir en Chiclayo con Pamela Franco, la empresaria anunció que ya tiene preparada una canción que planea dedicarle a la cantante cuando su divorcio sea una realidad.

"Cuando salga mi divorcio y sea la oficial, yo le voy a dedicar una canción con todo mi cariño: 'La Oficial'", dijo entre risas Pamela López ante las cámaras.

Y cuando le preguntaron si planea llevarse bien con Vanessa Pumacarica, ex amiga Pamela Franco, respondió tajante. La influencer señaló que lo que dijo fue parte del espectáculo.

"Ay, no, era parte del show, pues tampoco, tampoco. Era parte del show", dijo Pamela López frente a las cámaras de "Arriba mi gente".

Ambas viajaron el mismo fin de semana a la "Capital de la Amistad", pero no precisamente para compartir escenario. Pamela Franco llegó junto a Christian Cueva para presentarse en la discoteca La Premium, mientras que Pamela López hizo lo propio con Paul Michael en La Feria. Lo curioso es que ambas presentaciones fueron organizadas por el mismo empresario, Raúl Flores.

Pamela Franco y Christian Cueva vs Pamela López y Paul Michael

El resultado de las presentaciones de Pamela Franco y Christian Cueva y el de Pamela López y Paul Michael no fue el mismo. La dupla Franco-Cueva no logró llenar el local. Además, explicó que parte del público se fue antes de tiempo.

"Las expectativas no se cumplieron. No se pudo recuperar la inversión, fueron unos 35,000 soles con vuelos y estadías. Solo dos vuelos en clase VIP fueron para Pamela y Christian", contó el empresario. "Se presentaron a las 3 de la mañana. Me imagino que por eso la gente se retiró", señaló.

En contraste, el show de Pamela López y Paul Michael fue un éxito total. El empresario incluso reveló que ese evento fue mucho más rentable.

"Ahí el local estuvo lleno, lleno total. El show fue sencillo, pero agradable. Al público le gustó", comentó el organizador. "El show de Pamela López con Paul Michael costó un aproximado de 20,000 soles incluyendo viáticos y traslados. El público respondió muy bien", detalló.

Tras las críticas por su incursión en la música, Pamela Franco salió al frente para defender a su pareja. Señaló que no piensa dejar el fútbol por ser cantante.

"Hace música conmigo porque está de vacaciones, no por ningún otro motivo. Seguirá jugando, y se lo he dicho siempre. Algunos programas con mala intención, obviamente tratan de ponerlo como que va a dejar el fútbol y eso es mentira", afirmó con seguridad la cantante de cumbia.

En conclusión, las declaraciones de Pamela López y Pamela Franco volvieron a encender el ambiente de la farándula. Mientras López se muestra más relajada y hasta con humor frente a su proceso de divorcio, Franco defiende su faceta artística y a su pareja, Christian Cueva. Ambas continúan con sus proyectos personales, pero sus coincidencias siguen dando de qué hablar entre el público y los medios.