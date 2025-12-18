Sofía Franco tomará radicales medidas contra Rodrigo González: conductor aseguró no estar preocupado

Sofía Franco decidió no retroceder en la controversia que la enfrenta con Rodrigo González, conocido como 'Peluchín', y confirmó que tomará medidas legales para defender su honor y reputación.

La empresaria y presentadora de televisión reveló que ya envió una carta notarial al conductor del programa 'Amor y fuego', en la que expresa su rechazo a lo que considera agravios públicos en su contra y advierte sobre posibles acciones judiciales.

Sofía Franco no soportará comentarios negativos de 'Peluchín'

La conductora dejó en claro que su decisión responde a una postura firme frente a los comentarios emitidos por su examigo, con quien mantuvo una cercana relación en el pasado.

En ese contexto, Sofía Franco recordó la amistad que alguna vez los unió, señalando que Rodrigo González fue una de las primeras personas en conocer y cargar a su hijo recién nacido. Con evidente ironía, sostuvo que el paso del tiempo transformó radicalmente ese vínculo, hoy marcado por el conflicto mediático.

Desde México, país al que viajó para concretar proyectos personales y empresariales, Sofía Franco se pronunció sobre la situación y explicó que su intención no es generar confrontación, sino defenderse.

"Yo solo me estoy defendiendo, pero la angurria del rating está fuerte. Es una lástima cómo terminó una supuesta amistad", expresó, dejando entrever su decepción por el quiebre con Rodrigo González.

La también esposa de Álvaro Paz de la Barra, abogado y exalcalde de La Molina, aseguró que su reclamo no quedará solo en la carta notarial. Franco adelantó que, una vez de regreso en Perú, evaluará junto a su entorno legal las acciones que presentará.

Rodrigo González aseguró no estar preocupado por alguna demanda de Sofía Franco

No obstante, señaló que por ahora su prioridad es disfrutar de las fiestas de fin de año con tranquilidad y enfocada en su familia. "Pasaré mi Navidad bien feliz con mi hijo y sin odiar a nadie. Al regreso veré todas las acciones legales", afirmó.

Por su parte, Rodrigo González reaccionó en vivo durante la emisión de 'Amor y fuego' del último 16 de diciembre, donde se refirió con ironía al documento enviado por Sofía Franco. El conductor cuestionó los argumentos de su examiga y rechazó que sus comentarios puedan afectar su honra o reputación.

Durante su descargo, el conductor sostuvo que sus opiniones se basan en hechos que han sido expuestos públicamente a lo largo de los años. 'Peluchín' también recordó las controversias mediáticas protagonizadas por Sofía Franco y Álvaro Paz de la Barra, asegurando que estas situaciones forman parte del dominio público.

En ese sentido, manifestó que no considera viable que una demanda prospere, ya que, según indicó, las propias acciones y denuncias públicas de la conductora han generado opiniones y cuestionamientos.

"A ver si cualquier juez te va a aceptar algo como eso cuando tú eres la artífice de lo que cualquiera puede opinar que tú y tu todavía esposo han dado de material y de imágenes bochornosas de todo lo que se han dicho durante todos estos años de matrimonio. Ahora resulta que está muy ofendida, que le mancha la honra la opinión de las consecuencias de sus actos que pueda yo dar", expresó 'Peluchín'.

En resumen, Rodrigo González no se guardó nada y opinó sobre la relación de su examiga Sofía Franco y Álvaro Paz de la Barra. Por ello, la conductora se molestó aseguró que tomará medidas legales, aunque ello no preocupe a su excompañero.