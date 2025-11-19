¿Indirecta otra vez? Yahaira Plasencia graba videoclip de su nuevo tema "No te superé": "Yo no te olvido"

Yahaira Plasencia regresa a la música con su nuevo tema "No te superé", y estuvo grabando su videoclip. Como era de esperarse, la letra ya está dando qué hablar. Muchos se preguntan si esta canción viene con segunda y si sigue lanzando indirectas como en sus tiempos más picantes.

Yahaira Plasencia y su nuevo sencillo "No te superé"

Yahaira Plasencia volvió a los escenarios y lo hizo con toda la actitud, con su nuevo tema "No te superé". La artista grabó el videoclip y de inmediato levantó sospechas para quién iría dirigida. La letra es directa, emocional y, para muchos, demasiado parecida a vivencias del pasado.

Yahaira canta: "¿Cómo estás, mi amor? Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Dime si la vida que tú tienes llenó ese vacío. Por mi lado aunque bese otros labios, yo no te olvido. Hoy te llamo pa' ver si lo nuestro no está perdido".

Con versos así, era imposible que las preguntas no aparecieran. ¿Otra indirecta? ¿Otra historia sentimental disfrazada de canción? ¿Yaharia sigue sin superar a alguien? Ante el revuelo, la cantante decidió aclararlo en una entrevista para "América Hoy".

"La canción se llama 'No te superé'. Esta canción ya estaba como escrita, por decirlo así, por Paulo y Beto. Está antes de 'El ex Machito'. Hay que aceptar que en algún momento no podemos superar a alguien. Cuando terminamos una relación no se supera. Vamos con las amigas de fiesta, tomarnos las penas", explicó la cantante, intentando bajar la polémica.

Aun así, la reportera fue al grano y le consultó si la canción tenía que ver con Jefferson Farfán. Yahaira fue firme y frontal.

"(Decían que no superas a Jefferson Farfán. ¿Qué tendrías que decir?) Esa relación terminó hace cinco años, ya cada uno está por su lado hace mucha vida, he tenido una pareja después de él, he salido con personas, o sea, ya eso está más sanjado o muerto", señaló, dejando claro que no vive atada al pasado.

Pero siguieron las preguntas, esta vez sobre si sus ex ya la superaron. Luego, le consultaron qué opina de Farfán actualmente, Yaha prefirió no generar titulares extras.

"(¿Cres que tus exs ya te superaron?) Buena pregunta. Supongo que sí, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Quién no supera? Creo que todo en esta vida pasa", respondió entre risas. "(¿Cómo lo ves ahora?) Mira, prefiero no opinar... yo en general les deseo a todo el mundo que les vaya bien. Si encuentras el amor, disfrútalo... porque la vida es una", comentó

Sobre supuesta boda de Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro

Para cerrar, Yahaira Plasencia opinó sobre los rumores de matrimonio entre Farfán y Xiomy. Fiel a su estilo, lanzó una frase que encendió las redes.

"Que les vaya bien, yo creo que cuando encuentras el amor hay que vivirlo bonito en este tiempo, porque hoy en día ya nadie ama en serio. Se casan, se divorcian, terminan, o sea, que les vaya bien, que lo disfruten al máximo", comentó.

En conclusión, Yahaira Plasencia regresa a la música y vuelve a poner su nombre en tendencia con "No te superé", cuyo videoclip estuvo grabando. Indirecta o no indirecta, lo cierto es que su canción promete seguir generando conversación.