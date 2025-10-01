¡Nuevo estreno! Papillón lanza el videoclip de "Ahora Más Que Nunca" junto a Linda Caba

Dentro de la cumbia peruana, Papillón se ha posicionado entre uno de los más queridos y con grandes éxitos sumados. Ahora, acaban de lanzar una nueva producción musical junto a Linda Caba que fue grabado en el gran concierto por sus 28 años de historia musical.

¡Estrenan "Ahora más que nunca" con Linda Caba!

El pasado domingo 24 de agosto, la agrupación de Papillón realizó un espectacular concierto de cumbia que reunió a grandes artistas. En esta ocasión, la talentosa delantera musical celebró los 28 años del grupo cantando sus mejores éxitos musicales con grandes voces.

Durante la celebración, se unieron varios artistas de la cumbia como Linda Caba. La cantante peruana fue conocida principalmente por haber sido la vocalista de la popular agrupación amazónica Explosión de Iquitos durante 15 años. En 2024, decidió dejar la banda para iniciar su carrera como solista y desde entonces ha continuado con su carrera.

Ahora, el grupo de cumbia acaba de estrenar el videoclip de "Ahora más que nunca" que fue grabado en vivo durante el concierto de aniversario. Esta producción ya se encuentra disponible en el canal de YouTube de la agrupación y viene sumando miles de reproducciones conquistando al público.

Entre los invitados que se hicieron presentes en la celebración por los 28 años de Papillón estuvieron Deyvis Orosco, Armonía 10 de Walther Lozada, Linda Caba, Río Band y Estrella Torres. Desde el inicio a fin, los seguidores papilloneros gozaron de las reconocidas agrupaciones y cantantes de cumbia, que ponen a bailar a todo el Perú.

Más de Papillón

Papillón es una agrupación de cumbia que cuenta con muchos años de trayectoria musical recopilando muchos éxitos que siguen sonando en todo el país. Actualmente, el grupo cuenta con una delantera musical muy talentosa que viene conquistando el corazón de miles de seguidores, llegando con sus éxitos a nivel internacional.

La delantera musical está conformado por los cantantes Nicole Flores, Sandra Katiuska, Karen Peña, Anthony Rivera, Claudia Salazar y Fiorella Caballero. Entre sus canciones más sonadas están "Mix Selva", "Me emborracharé", "Corazoncito", "Qué pasó", "Te extraño tanto", "Llora teléfono" y más.

De esta manera, Papillón siempre ha marcado huella con cada una de sus canciones haciendo gozar al público en cada concierto como el pasado evento por sus 28 años de historia musical. Ahora, el grupo lanzó el videoclip de "Ahora más que nunca" junto a la cantante Linda Caba en su canal de YouTube.