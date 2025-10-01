RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Cumbia

¡Más música!

¡Nuevo estreno! Papillón lanza el videoclip de "Ahora Más Que Nunca" junto a Linda Caba

Papillón ya estrenó el tema "Ahora Más que Nunca" en una colaboración con la cantante Linda Caba, grabado en el 28 aniversario de la agrupación.

Papillón estrena "Ahora Más Que Nunca" junto a Linda Caba
Papillón estrena "Ahora Más Que Nunca" junto a Linda Caba (Composición Karibeña)
01/10/2025

Dentro de la cumbia peruana, Papillón se ha posicionado entre uno de los más queridos y con grandes éxitos sumados. Ahora, acaban de lanzar una nueva producción musical junto a Linda Caba que fue grabado en el gran concierto por sus 28 años de historia musical. 

¡Estrenan "Ahora más que nunca" con Linda Caba!

El pasado domingo 24 de agosto, la agrupación de Papillón realizó un espectacular concierto de cumbia que reunió a grandes artistas. En esta ocasión, la talentosa delantera musical celebró los 28 años del grupo cantando sus mejores éxitos musicales con grandes voces.

Durante la celebración, se unieron varios artistas de la cumbia como Linda Caba. La cantante peruana fue conocida principalmente por haber sido la vocalista de la popular agrupación amazónica Explosión de Iquitos durante 15 años. En 2024, decidió dejar la banda para iniciar su carrera como solista y desde entonces ha continuado con su carrera. 

Ahora, el grupo de cumbia acaba de estrenar el videoclip de "Ahora más que nunca" que fue grabado en vivo durante el concierto de aniversario. Esta producción ya se encuentra disponible en el canal de YouTube de la agrupación y viene sumando miles de reproducciones conquistando al público. 

Pamela Franco responde tras ser señalada de no ser feliz con Cueva: "Muestro cansancio por el trajín"
Lee también

Pamela Franco responde tras ser señalada de no ser feliz con Cueva: "Muestro cansancio por el trajín"

Entre los invitados que se hicieron presentes en la celebración por los 28 años de Papillón estuvieron Deyvis Orosco, Armonía 10 de Walther Lozada, Linda Caba, Río Band y Estrella Torres. Desde el inicio a fin, los seguidores papilloneros gozaron de las reconocidas agrupaciones y cantantes de cumbia, que ponen a bailar a todo el Perú.

Más de Papillón

Papillón es una agrupación de cumbia que cuenta con muchos años de trayectoria musical recopilando muchos éxitos que siguen sonando en todo el país. Actualmente, el grupo cuenta con una delantera musical muy talentosa que viene conquistando el corazón de miles de seguidores, llegando con sus éxitos a nivel internacional.

La delantera musical está conformado por los cantantes Nicole Flores, Sandra Katiuska, Karen Peña, Anthony Rivera, Claudia Salazar y Fiorella Caballero. Entre sus canciones más sonadas están "Mix Selva", "Me emborracharé", "Corazoncito", "Qué pasó", "Te extraño tanto", "Llora teléfono" y más.

¡Un tonazo! Orquesta Candela pone a bailar a todos con sus éxitos en Fiesta Karibeña
Lee también

¡Un tonazo! Orquesta Candela pone a bailar a todos con sus éxitos en Fiesta Karibeña

De esta manera, Papillón siempre ha marcado huella con cada una de sus canciones haciendo gozar al público en cada concierto como el pasado evento por sus 28 años de historia musical. Ahora, el grupo lanzó el videoclip de "Ahora más que nunca" junto a la cantante Linda Caba en su canal de YouTube. 

Temas relacionados ahora más que nunca estreno Linda Caba Papillón youtube

Siga leyendo

Lo Más leído

Reconocida cantante y sus músicos fallecen en fatal accidente mientras se dirigían a una presentación

¡Ya es parte de la familia! Chechito celebró el cumpleaños de la bailarina Angye Zapata

Tula Rodríguez recrea emotivo momento junto a Javier Carmona ysu hija Valentina: "El mejor equipo de tres"

Ana Siucho sorprende con emotivo mensaje tras revelaciones de Edison Flores: "Ojalá la vida sea más bonita"

Rafael Cardozo 'llora' por el compromiso de Cachaza y afirma que se arrepiente de pedirle la mano

últimas noticias
Karibeña