Pamela Franco responde tras ser señalada de no ser feliz con Cueva: "Muestro cansancio por el trajín"

En las últimas semanas, Pamela Franco ha continuado con una gran cantidad de conciertos recorriendo todo el Perú. Es así como la cantante fue señala de no mostrar una cara feliz cuando habla de Christian Cueva, pero ella aclara que es de cansancio por su trabajo.

¿Pamela Franco no está infeliz con Cueva?

En una entrevista con el programa 'Todo se filtra', Pamela Franco dejó en claro por qué se muestra cansada cada vez que la entrevistan y le consultan sobre su relación con Christian Cueva.

"Ya me han preguntado, yo siempre digo que estamos tranquilos, pero creo que les molesta mi cara que siempre paro tranquila. La verdad que si mi cara muestra cansancio, de repente es por el trajín que yo tengo. Voy a tratar de tomar energizantes para estar siempre", expresó la cantante de cumbia.

Así mismo, le preguntaron si tiene planeado proyectos musicales con el futbolista ahora que se encuentra en Perú siendo tratado por una lesión. Ante esto, la artista de la cumbia peruana afirma que sí, ya que son una pareja consolidada y tienen muchos planes, pero prefiere no contarlo por las críticas de las personas.

"¿Tienes proyectos a futuro con Christian?", preguntó la reportero, y la cantante respondió: "Si de hecho. Cuando una pareja está bien, se quiere, se ama... de hecho tenemos proyectos ¿no? Solo que cuando las cosas se hablan, a veces... como la gente nos quiere mucho".

Magaly sobre la actitud de Franco

Tras las declaraciones de Pamela Franco afirmando que todo está tranquilo con Christian Cueva, la conductora Magaly afirmó que ha notado una cierta tristeza de parte de la cantante de cumbia. Aunque no es una experta interpretando gesto, la 'urraca' señala que no estaría entusiasmada como antes.

"La notamos así media decaidita, media bajona cuando habla de Cueva. Ya no habla con el mismo entusiasmo, con la misma pasión cuando lo hacía al principio cuando fue una de las amantes, clandestinas recientemente oficializadas. Miren sus miradas, sus gestos, su actitud cuando le preguntan si ella es feliz", dijo.

De esta manera, Magaly Medina señaló que la forma de hablar de la cantante pareciera estar aburrida del pelotero. Ahora, Pamela Franco niega tales hechos y señala que la cara que muestra es por el cansancio de sus presentaciones todos los fines de semana por todo el Perú. Incluso, reveló que tiene planes a futuro con el pelotero Christian Cueva.