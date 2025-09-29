RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Magaly sobre las acciones de Gustavo Salcedo: "¿Cuán violento ha sido él dentro de su matrimonio?"

En su programa, Magaly pone en duda que Gustavo Salcedo no haya mostrado actitudes violentas en su matrimonio con Maju Mantilla tras revelarse la agresión al exproductor de Latina.

Magaly sobre las acciones violentas de Gustavo Salcedo y su matrimonio con Maju
Magaly sobre las acciones violentas de Gustavo Salcedo y su matrimonio con Maju (Composición Karibeña)
29/09/2025

Hace unas horas, se revelaron las cámaras de seguridad de la zona donde Gustavo Salcedo agredió al exproductor Christian Rodríguez. Ante ver las grabaciones, Magaly cree que Maju Mantilla pudo haber pasado algún tipo de agresión de parte del su aún esposo.

¿Gustavo pudo haber sido violento con Maju?

En el programa 'Magaly TV: La Firme', la periodista mostró las imágenes de la agresión de Gustavo Salcedo a Christian Rodríguez, exproductor de Maju Mantilla. Tras ello, la 'urraca' expresó que aunque la exreina de belleza negó que el padre de sus hijos se haya comportado violento antes, lo duda por sus recientes acciones. 

"A todos nos pone a pensar ¿Cuán violento ha sido este hombre dentro de su matrimonio? Por supuesto Maju ha salido a poner las manos al fuego y decir que 'nunca ha sido violento', pero dentro de esto, es bien difícil (...) Haber estado tantos años con una persona, que tiene esas características, que pena por ella", señaló. 

Sobre las imágenes emitidas de la agresión

En otro momento, Magaly también mostró que Salcedo estuvo rondando alrededor media hora antes por las calles de la zona donde fue la agresión al exproductor. Así mismo, se ve cómo Gustavo de estar estacionado, arranca de manera desenfrenada para terminar embistiendo la parte trasera del automóvil de Rodríguez. 

"Sale disparado y llega, pero de frente y embiste el carro rojo. Comienza la agresión, hay gente que intenta intervenir, se ve esta agresión horrible, tremenda que sucedió ahí en plena vía pública. Va con las ganas de atacarlo. No ha medido lo que va a traerá su familia, a su esposa, sus hijos. Tanto insiste en cuidarlos, pero los expones de esta manera", comentó. 

Así mismo, decide criticar sus acciones agresivas donde señala que la violencia no es la solución para ningún problema. Además, que el aún esposo de Maju no midió sus acciones ya que sabiendo de la presencia del niño dentro del auto, aún así decidió embestirlo y ocasionar un delito más grande. que actualmente puede ser llevado a la cárcel

De esta forma, Magaly cuestiona las actitudes violentas de Gustavo Salcedo en la vía pública contra Christian Rodríguez. Así mismo, señala que no ha controlado sus emociones y no se justifica su actuar agresivo. También comenta que esto pudo haber empezado durante el matrimonio de Maju Mantilla, aunque lo niega debido a toda la exposición que ya tiene su familia. 

