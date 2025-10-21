Natalia Salas asegura que su boda sigue en pie pese al cáncer: "Con más ganas nos queremos casar"

Natalia Salas conmovió al revelar que seguirá adelante con su boda, a pesar de enfrentar nuevamente el cáncer. En una entrevista para "Magaly TV La Firme", la artista confirmó que el matrimonio con Sergio Coloma, padre de su hijo, no se suspenderá bajo ninguna circunstancia.

Natalia Salas seguirá con boda pese a cáncer

La querida actriz Natalia Salas volvió a emocionar a todo el Perú al revelar que seguirá adelante con su boda a pesar de enfrentar nuevamente el cáncer. En una entrevista para "Magaly TV: La Firme", la recordada artista aseguró que su matrimonio con Sergio Coloma sigue en pie para noviembre de este año.

Magaly Medina no ocultó su admiración por la actriz, elogió su fortaleza y expresó su confianza en que Natalia superará esta etapa con la misma valentía y optimismo de siempre. Luego presentó la nota que le hicieron. En una conversación por videollamada con el reportero del programa, la actriz contó que, durante un control médico, descubrieron una pequeña lesión.

"Técnicamente es que quedó una micropartícula que no se quiso ir y decidió salir a pasear y posarse en una de mis vértebras. Gracias a Dios lo hemos encontrado no por dolencias, sino por chequeos anuales de prevención", explicó la actriz, quien ya está recibiendo tratamiento.

La artista reveló que ya pasó por una radiocirugía y que ahora sigue un nuevo protocolo médico. A pesar del proceso, aseguró que se mantiene fuerte y decidida a continuar con su tratamiento hasta lograr su recuperación completa.

"He recibido radiocirugía para atacar de frente la lesión y me han cambiado el protocolo antihormonal. Tengo que tomar pastillas y ampollas. Y eventualmente sería bueno que me retire los ovarios y las trompas, cosa que yo quería hacer la primera vez", señaló.

El reportero del programa le preguntó si planeaba postergar su boda, y Natalia fue contundente. Respondió entre risas, que "de ninguna manera" lo haría, mostrando su habitual buen humor y determinación.

La doctora Frida González Montúfar, decana del Colegio Médico y especialista en oncología, explicó que el tipo de cáncer que enfrenta Natalia puede extenderse a otras partes del cuerpo, pero destacó que la prevención y el apoyo emocional son fundamentales.

"Si hay una pareja, esto se enfrenta de dos. Si la pareja quiere, ama y está pendiente, ten la plena seguridad que emocionalmente ella se va a sentir segura de sí misma... Natalia va a superar esto porque tiene un carácter hermoso. Con toda seguridad va a superar este impase metastásico que ya inició su tratamiento. Lo mejor de lo mejor le deseo", expresó la especialista.

Por su parte, Natalia recordó un momento muy emotivo con su pareja. La actriz destacó el apoyo incondicional que ha recibido de él. Confirmó que su boda sigue en pie y con más ganas de hacerla realidad.

"Yo le dije: no quiero casarme pelona. Es horrible, no quiero de nuevo. Pero si lo tengo que hacer, lo voy a hacer. Entonces él me dijo: tranquila, que no importa lo que venga, vamos a hacerlo juntos. Yo voy a estar a tu costado, para bien o para mal. Entonces, ahora con más ganas nos queremos casar", contó emocionada.

Natalia está en su despedida de soltera

Actualmente, Natalia se encuentra en Jamaica disfrutando de su despedida de soltera junto a sus amigas más cercanas. A pesar del tratamiento, la actriz mantiene su sonrisa y transmite un mensaje de esperanza.

"No se asuste. Que me piense bonito, saludable, plena y feliz. Así es como estoy y así voy a seguir. La medicina ha avanzado tanto que ahora podemos solucionar cosas que antes eran imposibles", expresó.

Natalia Salas confirma que se casará. (Instagram)

Con su fortaleza y optimismo, Natalia Salas demuestra que el amor, la fe y la esperanza son más poderosos que cualquier enfermedad. Su boda, programada para el 15 de noviembre, promete ser una celebración de vida, amor y valentía.

En conclusión, Natalia Salas afronta este nuevo reto con la misma fuerza y optimismo que la han caracterizado desde el inicio de su lucha contra el cáncer. A pesar de las dificultades, la actriz ha decidido no detener su vida ni sus sueños, y sigue firme en su decisión de casarse con Sergio Coloma. Con su valentía, Natalia inspira a cientos de personas a no rendirse y a seguir adelante.