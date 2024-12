¡Qué lindos! Ethel Pozo celebra su segundo aniversario con Julián Alexander en las playas de Jamaica

Ethel Pozo y Julián Alexander están disfrutando de su amor en tierras del Caribe, ya que decidieron viajar hasta Jamaica para celebrar sus dos años de matrimonio. El programa América Hoy elaboró un video sobre estas vacaciones de ensueño, y en esta nota te contamos todos los detalles.

El aniversario de Julián y Ethel

Según se pudo ver en las redes sociales de la conductora de televisión, el destino elegido fue Jamaica. En el lujoso hotel Grand Palladium Jamaica, que cuenta con habitaciones de lujo, piscina y hasta spa.

"Un año lleno de emociones, proyectos y mucho trabajo. Ahora por fin llegó el descanso. Aniversario atrasado, pero aquí estamos", escribió Pozo en sus historias de Instagram, dejando claro que está disfrutando al máximo su escapada a Centroamérica.

Julián y Ethel están documentando todo su viaje a través de redes sociales y llevaron todo un equipo de producción para ello, incluyendo drones, cámaras y trípodes. La noche en el hotel donde la pareja se está hospedando puede llegar a costar 1,774 soles, según TripAdvisor.

Sus compañeros elogiaron las vacaciones de la hija de Gisela Valcárcel y resaltaron que tiene una gran figura, ya que incluso estuvo luciéndose en bikini en la playa y en varios espacios del hotel.

Ethel defiende su trabajo como actriz

La conductora de "América Hoy" decidió dar una entrevista para explicar que ha trabajado duro para llegar a donde está. Después de su aparición en la serie, que fue dirigida por su cuñada Michelle Alexander, Ethel recibió comentarios negativos. Sin embargo, ella se defendió.

"Antes de ingresar a la carrera de Comunicaciones, tuve una formación actoral. He llevado talleres de actuación con Roberto Ángeles y he participado en películas como 'Tinta roja' y 'El Destino no tiene favoritos', donde actué como extra. También estuve en 'Loco cielo de abril' e hice teatro", expresó en un inicio.

En esta misma línea, la hija de Gisela Valcárcel aseguró que tiene una formación académica en actuación, por lo que cree que ser una improvisada. "Tengo todas estas cositas que no todos saben, y algunas veces me dicen: '¿Has estudiado?'. Sí, he estudiado, y yo creo en la educación académica como base", aseguró.

De esta forma, Ethel Pozo y Julián Alexander están disfrutando de su amor en Centroamérica, ya que hace poco cumplieron dos años de casados y escogieron Jamaica como destino para pasar unos días de relajo y desconexión.