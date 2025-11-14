Ex de Luisito Sánchez arremete contra Leslie Moscoso y revela que no trató bien a sus hijos: "El karma existe"

La tormenta entre Luisito Sánchez y Leslie Moscoso sigue creciendo, pero ahora apareció alguien más para echar más fuego al pleito: Laura Cook, la expareja del cantante y madre de sus dos hijos mayores. Ella acusó a la actriz cómica de no haber sido buena madrastra y aseguró que está pagando todo lo que hizo en el pasado.

Expareja de Luisito Sánchez estalla contra Leslie Moscoso

Laura Cook, expareja de Luisito Sánchez y madre de sus dos hijos mayores, fue consultada por Luisito Sánchez y Leslie Moscoso tras su reciente pleito. Ella no dudó en lanzar graves acusaciones contra la actriz cómica y aseguró que todo lo que está viviendo ahora sería karma.

Laura conversó con "América Hoy" y recordó que su relación con Luisito empezó cuando ambos eran muy jóvenes. Fue una historia larga, pero según cuenta, terminó por una infidelidad con Leslie Moscoso.

"Yo estuve con Luis desde que yo tenía 15 años, él fue mi esposo, no fue cualquier persona... Mi relación acabó por la infidelidad que tuvo con Leslie Moscoso", contó sin filtros.

Uno de los puntos más delicados que reveló Laura fue el comportamiento de Leslie con sus pequeños. Según ella, cuando Luisito comenzó su romance con la actriz, se alejó un poco de sus hijos, y cuando los llevó a la casa de Moscoso, ellos no habrían recibido un buen trato.

"En un tiempo estuvieron mis hijos en Perú y cuando él los llevó a la casa de Leslie, ella no fue muy atenta con ellos... Podría haber tenido una buena relación con ella si ella hubiera sido una buena persona con mis hijos", afirmó.

@ameg_pe 14.11.25 | Ex de Luisito Sánchez arremete contra Leslie Moscoso y la acusa de no haber tratado bien a sus hijos. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Además, dejó claro que para ella no hay nada que perdonar y que Leslie sabía perfectamente el daño que hacía. Cuando la reportera le preguntó si ya había cerrado ese capítulo, Laura respondió sin dudar.

"(¿Hoy en día tú ya perdonaste a Leslie por haberse metido en tu relación con Luisito?) No tengo nada que perdonarle a ella... sabe la familia que prácticamente destruyó y ahora todas las cosas que hizo, las está pagando, el karma existe. Cuando uno hace daño, todo se regresa", sentenció.

Luisito vs. Leslie: la pelea que no termina

El conflicto entre el cantante y la actriz se encendió cuando Luisito aseguró que Leslie tenía descuidado a su hijo menor. Contó que el pequeño lo llamó tarde por la noche pidiéndole comida porque su mamá no estaba en casa y que tampoco fue a recoger la libreta del colegio.

Pero Leslie no dejó pasar las acusaciones y salió a defenderse con fuerza. Luego lanzó un dardo directo al padre de su hijo, asegurando que él no siempre estuvo presente.

"Le compró una enchilada a mi hijo porque no quería comer lentejas, ¿eso es tenerlo descuidado?... A mí me pueden decir de todo, menos mala madre", respondió molesta. "Cuando lo boté de mi casa por golpearme se olvidó que tenía hijo y durante 10 años no le pasó nada", declaró.

En conclusión, lo que parecía solo un cruce entre Luisito Sánchez y Leslie Moscoso ahora se ha convertido en una guerra de declaraciones donde incluso la ex del cantante, Laura Cook, ha entrado con fuerza. Con acusaciones de infidelidad, malos tratos, abandono y un supuesto "karma" que estaría volviendo, este escándalo todavía tiene para rato.