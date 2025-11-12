Pamela López enfrenta a Pamela Franco tras dardos y advierte medidas legales: "Habla con pruebas"

El enfrentamiento entre Pamela López y Pamela Franco vuelve a encender las redes. Esta vez, la aún esposa de Christian Cueva no se quedó callada luego de que la cantante lanzara fuertes indirectas en un live de TikTok, donde dejó entrever que López tendría un pasado "oscuro" en Trujillo.

Pamela López le responde con todo a Pamela Franco

Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, se pronunció luego que Pamela Franco lanzara duras indirectas en un live de TikTok, donde insinuó que López tendría un pasado "oscuro" en Trujillo. En una entrevista con "América Hoy", la influencer contestó con fuerza y advirtió con proceder legalmente.

En su transmisión en vivo, Pamela Franco generó gran revuelo en redes sociales al lanzar un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta directa. La cantante mencionó a personas de Trujillo y dejó entrever que algunas creen que al mudarse de ciudad pueden dejar atrás su pasado.

Además, invitó a mujeres que se sintieran identificadas y fueron "dañadas o damnificadas" con ciertas experiencias a contactarla, lo que avivó aún más las especulaciones sobre a quién iban dirigidas sus palabras. Incluso mencionó que le contaron que fueron más de cuatro casos.

Fiel a su estilo frontal, Pamela López no tardó en responder. En una conversación por WhatsApp con "América Hoy", la trujillana arremetió con todo y dejó claro que no piensa tolerar más indirectas.

"Pobrecita esa mujer. No sé si la puedo llamar así. Tiene que recurrir a algo tan bajo. EL LADRÓN PIENSA QUE TODOS SOMOS DE SU MISMA CONDICIÓN", escribió López.

Pero ahí no quedó la cosa. La ex de Christian Cueva también advirtió que no dudará en acudir a la justicia si la situación se agrava.

"Para hablar hay que hacerlo con pruebas, de lo contrario, tengo que defenderme legalmente como siempre. No tires la piedra y escondas la mano, porque luego dijo que no era para mí", añadió contundente.

¿Se vienen acciones legales?

En una conversación con "América Hoy", Pamela confirmó que está evaluando tomar medidas legales contra la cantante por sus declaraciones. Pero destacó que hay asuntos más importantes en su vida.

"Es posible. Hoy me juntaré con mi abogado, pero primero tengo que resolver temas más importantes sobre mis hijos", señaló.

La reportera le comentó que Franco había dicho estar cansada de que hablen mal de ella. Sin embargo, López no se dio por aludida y respondió con firmeza.

"Yo hablo y hablaré mi vida en base a mi experiencia. Muchas veces las verdades duelen, pero tenemos que ser realistas y apechugar", sentenció la ex de Christian Cueva.

La empresaria no solo defendió su reputación, sino también sus raíces. López dejó en claro que no teme hablar y está dispuesta a aclarar todo lo que se diga sobre ella. Pero no solo, también invitó a que averigüen el pasado de Pamela Franco.

"Yo soy trujillana de nacimiento. Les invito a que puedan viajar e ir y averiguar dónde crecí, dónde estudié y quién es mi familia. Te puedo asegurar que yo no tengo su pasado negro. Ese mismo llamado hago a la linda gente de Chimbote... Tengo miles de mensajes de todo calibre jajaja", escribió en sus redes.

En conclusión, la tensión entre Pamela López y Pamela Franco sigue subiendo de tono y parece que este enfrentamiento está lejos de acabar. Mientras una lanza indirectas, la otra responde con advertencias legales.