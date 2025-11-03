Leslie Moscoso reveló que Pedro Aquino intentó conquistarla invitándola a México: "Decía que estaba separado"

La participación de Leslie Moscoso en 'El valor de la verdad' generó gran expectativa entre los espectadores. La bailarina y actriz cómica compartió episodios personales con reconocidas figuras del deporte y el espectáculo peruano. Bajo la conducción de Beto Ortiz, respondió sin reservas, sorprendiendo con detalles sobre su vínculo con el futbolista Pedro Aquino.

Leslie Moscoso revela insistencia de Pedro Aquino

Durante la entrevista, Leslie Moscoso recordó cómo el futbolista Pedro Aquino intentó en repetidas ocasiones acercarse a ella, pese a que ella siempre había afirmado no sentirse atraída por deportistas. Según relató, el jugador, que en ese momento residía en México, buscó contactarla a través de amigos en común.

"Comenzó pidiéndole a un amigo mi número, pero yo le negué que se lo diera. Luego hizo lo mismo con otro amigo y di la misma respuesta", narró Moscoso ante la curiosidad de Beto Ortiz. Sin embargo, la situación cambió cuando uno de sus amigos la sorprendió con una videollamada donde, del otro lado, se encontraba Pedro Aquino. "Me dijo, 'eres hermosa'", recordó la actriz sobre aquel primer contacto.

Durante la conversación, Beto Ortiz quiso saber si Aquino le había asegurado estar separado de su esposa. Moscoso confirmó que sí y añadió que el jugador le explicó que "nadie sabía lo que pasaba entre cuatro paredes", dando a entender que su relación ya no funcionaba. Sin embargo, Leslie fue tajante en su respuesta:

"Le pedí que respetara a su esposa". Según explicó, su historia personal le ha enseñado a no involucrarse en situaciones que puedan causar daño a terceros. Incluso cuando Aquino le propuso viajar a México, ella rechazó la invitación y se mantuvo firme en su decisión.

La confesión sobre Deyvis Orosco

En otro momento del programa, Leslie Moscoso sorprendió con una revelación que nadie esperaba: confesó haber tenido un breve romance con Deyvis Orosco cuando ambos eran solteros. La confesión surgió luego de que Beto Ortiz le preguntara directamente si había tenido un "affaire" con el cantante.

Con una sonrisa, la actriz respondió que sí, y el polígrafo del programa confirmó la veracidad de su declaración. Moscoso relató que conoció a Deyvis cuando ambos coincidían en América Televisión: ella como bailarina y él mientras promocionaba su música.

"Nos veíamos siempre en las grabaciones, nos cruzábamos", recordó la artista. Según contó, fue el propio Deyvis quien tomó la iniciativa. "Le dijo a un amigo que me quería conocer", relató entre risas, dejando entrever que se trató de una conexión breve, pero sincera.

Las confesiones de Leslie Moscoso en 'El valor de la verdad' no pasaron desapercibidas. La artista no solo mostró una faceta más humana y reflexiva, sino que también reafirmó sus valores personales al rechazar involucrarse en situaciones que puedan causar daño a terceros.