¿Indirecta? Hugo García lanza dardo tras salida de Isabella Ladera con Vinicius Jr.: "De cerca es más feo"

Hugo García sorprendió a todos en redes sociales con una serie de videos que muchos interpretaron como indirectas hacia Isabella Ladera y el futbolista brasileño Vinicius Jr. Todo esto habría ocurrido justo después de que la influencer fuera vista muy cercana al jugador del Real Madrid.

La polémica empezó cuando circularon imágenes donde se ve a Isabella Ladera muy sonriente junto a Vinicius Jr. Aunque no hay nada confirmado, muchos usuarios aseguran que estarían saliendo.

Y fue entonces que Hugo publicó un video en su cuenta de TikTok usando un audio que dice: "Impresionante. De cerca es más feo todavía" , acompañado del texto: "Yo viendo al actual de mi ex" . Aunque no mencionó nombres, en redes lo tomaron como una clara indirecta al futbolista.

Los comentarios no tardaron en llegar. Algunos seguidores lo apoyaron y otros lo criticaron por, supuestamente, seguir pendiente de Isabella.

Pero la cosa no quedó ahí. Hugo García subió más videos con frases que también fueron interpretadas como indirectas. En uno, grabado en Paracas, aparece haciendo lipsync del tema "Imagínate" de Danny Ocean y Kapo.

Un día después, Xiomy Kanashiro subió otro TikTok donde aparece caminando mientras suena de fondo la canción "Todo o nada" de Lunay y Anitta. La letra habla de alguien a quien le gusta otra persona, pero no se atreve a decirlo. Sin embargo, si se lanza y habla claro, la otra persona también se pondrá para ella.

En el video hace lipsync de las frases "pero no lo quieres decir" y "yo me pongo pa' ti". Además, escribió: "Si te volvió a hablar fue que el reemplazo no funcionó".