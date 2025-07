Patricio Parodi aclara supuestas imágenes cercanas con Onelia Molina: "Le hablé a 80 mujeres esa noche"

Patricio Parodi rompió su silencio y respondió a los comentarios que lo vinculan sentimentalmente con su compañera Onelia Molina. Todo empezó luego de que en algunos programas de espectáculos se difundieran imágenes donde se les veía muy cercanos durante una fiesta de reguetón. Sin embargo, él negó cualquier tipo de romance y aclaró todo en "Esto es Guerra" y en "América Espectáculos".

Patricio Parodi y Onelia Molina salieron al frente para aclarar los rumores de un supuesto romance entre ellos. Tras imágenes de ambos captadas en un evento de reguetón donde se les vio conversando muy de cerca, ambos aseguraron que solo fue parte del vacilón y que los medios están exagerando todo para generar morbo.

Esto provocó risas, pero Onelia decidió ponerse seria para aclarar su molestia con los medios que difundieron los videos. La competidora también contó que se comunicó con los responsables del video-

"Me parece súper inapropiado que un canal, por vender morbo, ponga palabras que no son. Porque tengo una imagen y tengo una familia atrás mío que ve todo eso", dijo molesta. "Yo ya hablé con las personas que subieron el video. Pedí que lo subieran sin pito, que me lo pasen. Dijeron que se iban a rectificar", explicó.