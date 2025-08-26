Magaly se solidariza con Gisela tras ser prohibida de ingresar a América TV: "Una falta de respeto"

El impedimento de ingreso de Gisela Valcárcel a América TV ha generado revuelo en redes sociales y diversas reacciones entre figuras del espectáculo. Magaly Medina, quien muchas veces se ha enfrentado a Gisela, esta vez la respaldó y aseguró que el canal de Santa Beatriz debió tener más respeto por una de sus conductoras más legendarias.

Magaly se solidariza con Gisela

La periodista de ATV fue entrevistada por Infobae tras el escándalo que se armó entre Gisela y América TV la mañana de hoy. Magaly indicó que la 'Señito' es una figura muy entrañable y que se ha ganado el cariño y respeto del público, por lo que no merecía ser tratada de esa manera, debido a la amplia trayectoria que tiene, además de mantener un programa en el canal.

"A mí me parece una falta de respeto que no se le deje pasar a una conductora con tanta trayectoria como Gisela. Nos guste o no, tiene una carrera y un público que la sigue, eso es indudable. Que no se le deje entrar al canal donde permaneció tantos años y donde ella, como productora, mantiene un programa de televisión", indicó.

La pelirroja también cuestionó el hecho de que hayan hecho pasar un mal rato a Gisela al prohibirle el ingreso cuando ya estaba en el lugar, y resaltó que debieron advertirle desde hace días, cuando se venía promocionando su participación en América Hoy.

"Por cortesía se le pudo haber dicho: 'Señora Gisela, no la vamos a dejar entrar, no queremos que ingrese al canal, así que mejor no se acerque'. Para no hacerle pasar el papelón que le han hecho pasar", agregó.

Magaly pide respeto para Gisela

Finalmente, Magaly hizo un análisis sobre la competencia que hay entre las dos productoras que dominan el contenido en América Televisión. Sin embargo, recalcó que nada justifica la falta de respeto hacia Gisela Valcárcel.

"Hay que tener un poquito de agradecimiento con quien fue una figura y un talento de tu canal", sentenció.

Recordemos que el escándalo nació esta mañana, cuando Gisela Valcárcel sorprendió al aparecer en una transmisión en vivo en redes sociales y denunció que fue impedida de ingresar a las instalaciones de América TV, por lo que tomó la decisión de levantar inmediatamente del aire el programa que produce su empresa, GV Producciones, América Hoy.

Es así que, el apoyo de Magaly Medina a Gisela Valcárcel dejó en claro que, pese a sus diferencias, reconoce su trayectoria y la importancia de su figura en la televisión. El conflicto con América TV sigue generando reacciones y un debate sobre respeto y cortesía profesional.