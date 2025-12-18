Pamela López sobre el llamado al diálogo del abogado de Cueva para el divorcio: "Que gracioso"

Luego que Pamela López pidiera en múltiples ocasiones el divorcio a Christian Cueva, el pelotero reveló que puso una demanda de causal contra la madre de sus hijos para su divorcio. Aunque, ahora el abogado del 'Aladino' salió a pedir un llamado al diálogo y así respondió la popular 'KittyPam'.

¿Qué dijo sobre el llamado al diálogo?

El programa de 'Magaly TV: La Firme' se puso en comunicación directa con Pamela López y en vivo, la influencer respondió tras responder sobre el reciente anunció de Christian Cueva y su abogado, donde la llaman para dialogar tras haberla demandado.

"Que gracioso, para mí siempre fue un circo. Yo no tengo un staff de abogados, solo tengo uno que se va encargar de ser mi representante legal y sí estoy abierta a poder conciliar", expresó.

Aunque, también señaló que cuando se trata de bienes cada uno vela por su beneficio, pero es ella quien está a cargo de los tres menores niños y el hogar sería para ellos, no para ella.

Pamela López se burla por la demanda de divorcio por causal

En otro momento, la influencer señala que fueron trece años de su vida que fue la pareja de Christian Cueva, y pide que se le reconozca. Además, señala que le parece gracioso esta demanda de causal para el divorcio que podría durar años.

"Fueron trece años, fui su esposa, la madre de sus hijos. Deje mis sueños, mi vida, mi lado mujer para convertirse en esposa y mamá, que su staff considere todo. Que gracioso, por causal...", expresó.

Así mismo, Magaly Medina reveló que accedieron a una cierta información junto a su equipo de trabajo, y que en la demanda contemplaría como causal de injuria, violencia psicológica, entre otras cosas más, pero no por conducta deshonrosa porque los dos tienen pareja.

"Es un tema de nunca acabar, el entorno que tiene el padre de mis hijos es bastante complicado, además de todos los anticuchos que ya salieron. En lugar de poder resolver, empeora las cosas, cada quien mira sus propios intereses y lo que menos importan son mis hijos", expresó.

De esta manera, Pamela López señala que pidió el divorcio para realizar por un medio rápido en conciliación, pero parece que el pelotero Christian Cueva no estaría bien aconsejado para iniciar una demanda, aunque ahora le parece graciosos que quieran dialogar después de enviarle documento que podría durar años para divorciarse.