RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¿Qué más dijo?

Pamela López sobre el llamado al diálogo del abogado de Cueva para el divorcio: "Que gracioso"

Por medio de una entrevista, Pamela López respondió luego que el abogado de Christian Cueva la llamara a dialogar tras demandarla para divorciarse del pelotero.

Pamela López sobre el llamado al diálogo del abogado de Cueva para el divorcio
Pamela López sobre el llamado al diálogo del abogado de Cueva para el divorcio (Composición Karibeña)
18/12/2025

Luego que Pamela López pidiera en múltiples ocasiones el divorcio a Christian Cueva, el pelotero reveló que puso una demanda de causal contra la madre de sus hijos para su divorcio. Aunque, ahora el abogado del 'Aladino' salió a pedir un llamado al diálogo y así respondió la popular 'KittyPam'. 

¿Qué dijo sobre el llamado al diálogo?

El programa de 'Magaly TV: La Firme' se puso en comunicación directa con Pamela López y en vivo, la influencer respondió tras responder sobre el reciente anunció de Christian Cueva y su abogado, donde la llaman para dialogar tras haberla demandado. 

"Que gracioso, para mí siempre fue un circo. Yo no tengo un staff de abogados, solo tengo uno que se va encargar de ser mi representante legal y sí estoy abierta a poder conciliar", expresó. 

Aunque, también señaló que cuando se trata de bienes cada uno vela por su beneficio, pero es ella quien está a cargo de los tres menores niños y el hogar sería para ellos, no para ella. 

@josepastord Esto dijo Pamela Lopez!!!🚨💥Ig:josepastord💥 #pamelalopez #peruanos #fyp ♬ sonido original - JOSS

Ethel Pozo feliz sobre el enamorado de su hija: "Así o más lindo"
Lee también

Ethel Pozo feliz sobre el enamorado de su hija: "Así o más lindo"

Pamela López se burla por la demanda de divorcio por causal

En otro momento, la influencer señala que fueron trece años de su vida que fue la pareja de Christian Cueva, y pide que se le reconozca. Además, señala que le parece gracioso esta demanda de causal para el divorcio que podría durar años. 

"Fueron trece años, fui su esposa, la madre de sus hijos. Deje mis sueños, mi vida, mi lado mujer para convertirse en esposa y mamá, que su staff considere todo. Que gracioso, por causal...", expresó. 

Así mismo, Magaly Medina reveló que accedieron a una cierta información junto a su equipo de trabajo, y que en la demanda contemplaría como causal de injuria, violencia psicológica, entre otras cosas más, pero no por conducta deshonrosa porque los dos tienen pareja.

Samahara Lobatón ya no podrá volver a ser mamá y explicó el motivo
Lee también

Samahara Lobatón ya no podrá volver a ser mamá y explicó el motivo

"Es un tema de nunca acabar, el entorno que tiene el padre de mis hijos es bastante complicado, además de todos los anticuchos que ya salieron. En lugar de poder resolver, empeora las cosas, cada quien mira sus propios intereses y lo que menos importan son mis hijos", expresó. 

De esta manera, Pamela López señala que pidió el divorcio para realizar por un medio rápido en conciliación, pero parece que el pelotero Christian Cueva no estaría bien aconsejado para iniciar una demanda, aunque ahora le parece graciosos que quieran dialogar después de enviarle documento que podría durar años para divorciarse. 

Temas relacionados abogado christian cueva Pamela Lopez responde

Siga leyendo

Lo Más leído

¿Samahara podría ir a la cárcel por exponer video de Bryan? Abogada revela: "De 2 a 4 años de prisión"

Miguelón responde a Tilsa Lozano tras confesar que aún lo ama: "La quiero, la soporto"

Evelyn Vela lanzó dardo tras reconciliación entre Melissa Klug y Jesús Barco: "Él está enamorado, ella no sé"

Tula Rodríguez destruye a Gisela tras escándalo con América TV: "Yo no podría hacer eso, yo me ubico"

David Almandoz, Pepe Gonzales en AFHS, confiesa por qué dejó la serie: "Me sentía como muerto"

últimas noticias
Karibeña