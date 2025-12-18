Ethel Pozo feliz sobre el enamorado de su hija: "Así o más lindo"

La conductora Ethel Pozo compartió uno de los momentos más emotivos de las últimas semanas al anunciar públicamente que su hija mayor, Doménica, regresará al Perú este jueves 18 de diciembre tras culminar su primer ciclo universitario en España.

La presentadora del programa 'América Hoy' utilizó sus redes sociales para expresar la alegría y expectativa que vive su familia ante el esperado reencuentro, previo a las celebraciones por las fiestas de fin de año.

Ethel Pozo feliz por el regreso de su hija Doménica

A través de su cuenta oficial de Instagram, Ethel Pozo detalló que Doménica permanecerá en Lima durante las fiestas navideñas y de Año Nuevo, luego de pasar aproximadamente cuatro meses fuera del país por motivos académicos.

La conductora confesó que este retorno representa un momento muy especial para ella, ya que la distancia fue un reto emocional importante tanto para madre como para hija. "Les contaba que hoy regresa mi bebé mayor, mi Dome, después de cuatro meses y viene a pasar fiestas con nosotros. Espero que en fiestas todos puedan sentir esta emoción e ilusión que tenemos en casa", expresó.

Ethel Pozo también resaltó el esfuerzo y la adaptación de su hija durante su etapa universitaria en el extranjero, destacando el orgullo que siente al verla cumplir sus metas personales y académicas.

Según contó, Doménica culminó satisfactoriamente su primer ciclo de estudios, motivo por el cual decidió regresar al Perú para reencontrarse con su familia y celebrar estas fechas especiales.

Ethel Pozo mostró su felicidad porque el enamorado de su hija será quien la recoja

Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención de los seguidores de la conductora fue la confesión de que no será ella quien reciba a su hija en el aeropuerto. Con total sinceridad, Ethel Pozo explicó que comprende que Doménica desee ver primero a su enamorado tras su regreso al país. Por ello, señaló que ya se organizó para que sea el joven quien la espere apenas descienda del avión.

Ethel encantada con el enamorado de su hija

La presentadora acompañó su relato con una fotografía en la que se observa un ramo de flores, dando a entender que el enamorado de Doménica ya se encontraba listo para darle una cálida bienvenida. Ante ello, subió una historia de la pareja de su engreída junto con un texto que decía: "¿Así o más lindo?".

Luego, agregó lo siguiente: "Ya fueron a recogerla y va a ir la persona que creo que mi hija quiere ver apenas salga del aeropuerto. No soy celosa, pero creo que nadie va a amarla más que yo", comentó, mezclando orgullo, emoción y un tono de humor que fue bien recibido por sus seguidores.

Las publicaciones de Ethel Pozo generaron múltiples reacciones en redes sociales, donde los usuarios destacaron la relación cercana y sincera que mantiene con su hija, así como la forma natural en la que aborda esta nueva etapa de su vida.

En resumen, Ethel Pozo se mostró muy emocionada por el regreso de su hija mayor a Lima y contó que será su joven enamorado quien vaya a recibirla al aeropuerto.