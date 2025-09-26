RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡Qué fuerte!

Exproductor de Maju Mantilla acusa a Gustavo Salcedo de golpearlo: "He reconocido a la persona"

Christian Rodríguez denunció que el exesposo de Maju Mantilla, Gustavo Salcedo, lo atacó brutalmente en San Borja, dejando a su familia en estado de shock tras presenciar el hecho.

Christian Rodríguez acusa de agresión a Gustavo Salcedo
Christian Rodríguez acusa de agresión a Gustavo Salcedo (Composición Karibeña)
26/09/2025

Christian Rodríguez, exproductor de Maju Mantilla, se encuentra en el ojo de la tormenta, debido a que hace unas horas fue agredido en San Borja. Ahora acusó directamente al exesposo de Maju, Gustavo Salcedo, de haberlo atacado brutalmente hasta romperle la cabeza delante de su familia.

Christian Rodríguez hace fuerte acusación contra Gustavo Salcedo

Las primeras informaciones sobre el ataque a Christian Rodríguez indicaban que dos personas desconocidas lo habían golpeado cuando intentaba subir a su auto, donde se encontraban su esposa e hijo. Sin embargo, ahora ha salido el propio Christian a dar su versión de los hechos.

En su declaración a las autoridades, Rodríguez aseguró que su agresor fue Gustavo Salcedo, ya que logró reconocerlo. "He reconocido a la persona, se llama Gustavo Salcedo", indicó el exproductor de Arriba, mi gente.

Asimismo, brindó detalles sobre el preciso momento en que Gustavo lo habría agredido. El exproductor acusó a Salcedo de haber chocado su auto para luego golpearlo en la cabeza.

"Yo he salido de acá, del estudio de abogados. Mi hijo entró al carro, mi esposa estaba adelante, ya nos íbamos. Cuando iba a subir, vi que al fondo venía una camioneta gris a toda velocidad. Yo me moví y chocó con la parte de atrás del carro (...) Dio la vuelta y vino a golpearme", sentenció.

Gustavo Salcedo dedica tierno mensaje a su hija con fotografías juntos, pero excluye a Maju Mantilla
Lee también

Gustavo Salcedo dedica tierno mensaje a su hija con fotografías juntos, pero excluye a Maju Mantilla

Gustavo deja de seguir a Maju

El creador de contenidos Ric La Torre dio cuenta de una peculiar acción que Gustavo tomó para, al parecer, distanciarse aún más de la madre de sus hijos. El empresario dejó de seguir a su esposa en Instagram, mientras que ella no ha hecho lo mismo y aún lo mantiene entre sus contactos.

Sin embargo, Maju no se ha quedado callada en medio de la polémica y utilizó sus historias de Instagram para pronunciarse respecto a los últimos acontecimientos que han marcado su vida personal, sentimental y laboral.

Magaly tras salida de Maju Mantilla de la TV en medio de rumores de infidelidad: "El más feliz es el marido"
Lee también

Magaly tras salida de Maju Mantilla de la TV en medio de rumores de infidelidad: "El más feliz es el marido"

"Quiero decirles que estoy leyendo sus mensajes. Gracias por sus muestras de cariño, los aprecio mucho", escribió la exconductora de televisión, en claro agradecimiento a sus seguidores.

Recordemos que hace unos días, Maju Mantilla renunció en vivo al programa Arriba mi gente, en medio de las acusaciones de infidelidad que Gustavo hizo en su contra. Su esposo dejó entrever que la conductora habría tenido una relación extramatrimonial con su productor, Christian Rodríguez.

Es así que, la denuncia presentada por Christian Rodríguez ha generado gran conmoción en el medio. Mientras tanto, las autoridades investigan los hechos para esclarecer responsabilidades, el caso promete traer nuevas revelaciones, pues ambas partes deberán presentar pruebas que confirmen o desmientan esta grave acusación pública.

Temas relacionados agresión Christian Rodríguez denuncia Gustavo Salcedo Maju mantilla

Siga leyendo

Lo Más leído

¡Terrible! Pamela López sufre accidente en la Panamericana Sur cuando viajaba con sus hijos

Tula Rodríguez recrea emotivo momento junto a Javier Carmona ysu hija Valentina: "El mejor equipo de tres"

Rafael Cardozo 'llora' por el compromiso de Cachaza y afirma que se arrepiente de pedirle la mano

Joven descubre insólito detalle en su DNI electrónico 3.0: ¿Qué pasó?

Ana Siucho sorprende con emotivo mensaje tras revelaciones de Edison Flores: "Ojalá la vida sea más bonita"

últimas noticias
Karibeña