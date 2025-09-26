Exproductor de Maju Mantilla acusa a Gustavo Salcedo de golpearlo: "He reconocido a la persona"

Christian Rodríguez, exproductor de Maju Mantilla, se encuentra en el ojo de la tormenta, debido a que hace unas horas fue agredido en San Borja. Ahora acusó directamente al exesposo de Maju, Gustavo Salcedo, de haberlo atacado brutalmente hasta romperle la cabeza delante de su familia.

Christian Rodríguez hace fuerte acusación contra Gustavo Salcedo

Las primeras informaciones sobre el ataque a Christian Rodríguez indicaban que dos personas desconocidas lo habían golpeado cuando intentaba subir a su auto, donde se encontraban su esposa e hijo. Sin embargo, ahora ha salido el propio Christian a dar su versión de los hechos.

En su declaración a las autoridades, Rodríguez aseguró que su agresor fue Gustavo Salcedo, ya que logró reconocerlo. "He reconocido a la persona, se llama Gustavo Salcedo" , indicó el exproductor de Arriba, mi gente.

Asimismo, brindó detalles sobre el preciso momento en que Gustavo lo habría agredido. El exproductor acusó a Salcedo de haber chocado su auto para luego golpearlo en la cabeza.

"Yo he salido de acá, del estudio de abogados. Mi hijo entró al carro, mi esposa estaba adelante, ya nos íbamos. Cuando iba a subir, vi que al fondo venía una camioneta gris a toda velocidad. Yo me moví y chocó con la parte de atrás del carro (...) Dio la vuelta y vino a golpearme", sentenció.

Gustavo deja de seguir a Maju

El creador de contenidos Ric La Torre dio cuenta de una peculiar acción que Gustavo tomó para, al parecer, distanciarse aún más de la madre de sus hijos. El empresario dejó de seguir a su esposa en Instagram , mientras que ella no ha hecho lo mismo y aún lo mantiene entre sus contactos.

Sin embargo, Maju no se ha quedado callada en medio de la polémica y utilizó sus historias de Instagram para pronunciarse respecto a los últimos acontecimientos que han marcado su vida personal, sentimental y laboral.

"Quiero decirles que estoy leyendo sus mensajes. Gracias por sus muestras de cariño, los aprecio mucho", escribió la exconductora de televisión, en claro agradecimiento a sus seguidores.

Recordemos que hace unos días, Maju Mantilla renunció en vivo al programa Arriba mi gente, en medio de las acusaciones de infidelidad que Gustavo hizo en su contra. Su esposo dejó entrever que la conductora habría tenido una relación extramatrimonial con su productor, Christian Rodríguez.

Es así que, la denuncia presentada por Christian Rodríguez ha generado gran conmoción en el medio. Mientras tanto, las autoridades investigan los hechos para esclarecer responsabilidades, el caso promete traer nuevas revelaciones, pues ambas partes deberán presentar pruebas que confirmen o desmientan esta grave acusación pública.