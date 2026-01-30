Pamela López niega romance con Tenchy Ugaz tras comunicado de Christian Cueva: "Es un gran amigo"

La confrontación mediática entre Pamela López y Christian Cueva se reavivó tras un comunicado del futbolista en el que insinuó presuntos amoríos de la trujillana mientras estaban casados. El mensaje generó especulaciones, incluyendo un supuesto vínculo con Tenchy Ugaz, por lo que la influencer decidió aclarar los rumores y fijar su postura públicamente.

Pamela López niega vínculos con Tenchy Ugaz

En entrevista con el programa 'Espectáculos de verano', Pamela López respondió a los rumores que la vinculan con Tenchy Ugaz y negó de forma categórica cualquier romance. La influencer aseguró que solo mantiene una amistad de muchos años con el exfutbolista.

"Tenchy es un amigo lo conozco hace muchos años desde que era adolescente la señora creo que está confundida, ella llegó después. Así que has bien tus averiguaciones no patines", afirmó, descartando así las acusaciones que algunas tuvo de Sara Manrique.

Además, Pamela López negó tajantemente los vínculos sentimentales que Christian Cueva le atribuyó en su publicación. La trujillana afirmó que el jugador prefiere esconderse detrás de una pantalla, lo que, según ella, evidencia una falta de valentía para enfrentar la situación de manera directa.

"Se esconde detrás de una pantalla y no dice nombre y apellido por eso no puedo responder como me gustaría. Las personas no son tontas, quiere dirigirse a mí pero todavía le falta algunas cositas bien puestas para poder hacerlo mientras tanto yo ya puse un comunicado", expresó López, dejando en claro que ya fijó su postura públicamente.

Pamela López cuestiona comunicado de Christian Cueva

Más allá de las acusaciones, lo que más llamó la atención fue la insinuación de Pamela López sobre el estado en el que Christian Cueva habría escrito el mensaje. Según la trujillana, no sería la primera vez que el futbolista actúa de esa manera y deslizó que el comunicado podría haberse redactado bajo los efectos del alcohol.

"No me sorprende no es la primera vez. Yo pienso tengo teoría de que es una más que ha estado en otras condiciones y ha tecleado", comentó, generando aún más controversia en medio del enfrentamiento público entre ambos.

Las declaraciones de López reavivaron el debate en redes sociales, donde los seguidores de ambos continúan analizando cada detalle del conflicto. Mientras algunos respaldan la postura de la influencer, otros cuestionan la exposición pública de un tema que, para muchos, debería resolverse en un ámbito privado.

El enfrentamiento entre Pamela López y Christian Cueva continúa generando episodios y declaraciones que mantienen la atención mediática. Con sus recientes aclaraciones, la trujillana desmintió los rumores sobre supuestos romances y cuestionó la forma en que su expareja se pronunció.