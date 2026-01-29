Pamela López advierte acciones legales contra Anelhí Arias, ex de Dayron: "No tienes ninguna prueba"

Después de que Christian Cueva revelara supuestos nombres de hombres que se habrían involucrado con Pamela López, Anelhí Arias salió a respaldarlo. Es así como la influencer señaló que la ex de Dayron Martín no tendría pruebas de sus acusaciones.

Pamela López responde a la ex de Dayron Martín

A través de una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', Pamela López salió a despotricar con todo contra Anelhí Arias. La influencer minimizó a la ex de Dayron Martín señalando que trataría de volver a la farándula. Así mismo, decidió amenazar con tomar medidas legales por seguir hablando.

"Cada personaje que la farándula es así, tiene su momento, pues creo que ella ya está enterradita, está en otra faceta no lo sé. No sé su vida, tampoco me importa, he coincidido con ella en alguna oportunidad. Señora Anelhí por favor, respétese, ya está grandecita. Usted ubíquese y enfóquese en su vida. No meta cuentos porque yo si voy actuar legalmente porque usted no tienes ninguna prueba de lo que está hablando", señaló.

¿Qué dijo Anelhí Arias?

Anelhí Arias se cansó de como Pamela López afirmaba no haberse metido nunca en una relación o matrimonio. Como lo reveló anteriormente, la artista acusó a la 'KittyPam' de haberse metido con Dayron Martín en Trujillo.

"Siempre dije la verdad de lo que pasó hace años en Trujillo con tu ex Christian Cueva con Dayron Martín, la verdad siempre sale a la luz, tremendo joyón. ¿Qué nunca destruiste un hogar? Si por poco destruiste el mío, que tal conc..., a ti te encantaba jugar a las escondidas", expresó.

Ahora, el 'Aladino' habría llegado a su punto límite y decidió revelar lo que alguna vez la 'KittyPam' le habría confesado sobre su vida amorosa. Es así como revela cuatro nombres de personajes del fútbol y la música que aparentemente habrían sido pareja o salientes de Pamela López.

"Te los nombro lo que salió de tu propia boca, no de la mía allí va: Edwin Pérez, Colo Ibañez, Tenchy Ugaz, Dayro y muchos más personajes. Ahora sí averigüen bien la historia y tengo más, repito no lo digo yo fue la persona que se cree virgen, yo digo lo que me contaron nada más y varios son (casados). Deja ser feliz a las personas", expresó.

De esta manera, Anelhí Arias respalda lo que dijo Christian Cueva, pero Pamela López señala que la ex de Dayron Martín no tendría pruebas contundentes para demostrarlo y afirma que tomará medidas legales si no para de hablar.