¡Siguen viviendo juntos! Samahara Lobatón y Bryan Torres son captados en la misma casa

Hace unos semanas, se viralizó el video donde Bryan Torres agredió fuertemente a Samahara Lobatón en su propia habitación de la casa donde conviven. Ahora, la pareja ha sido captada viviendo bajo el mismo techo a pesar de la agresión y denuncia que puso Melissa Klug contra el salsero.

Samahara y Bryan Torres viven juntos

El programa 'Amor y Fuego' captó el momento en que Bryan Torres apareció en la ventana de la casa de Samahara Lobatón jugando con su hija, pero se quedó hasta el día siguiente. También captaron el momento en que la influencer se retira y acude a la Dirincri de Surco, quedándose cinco horas en el lugar.

Al retirarse vuelve nuevamente a su hogar, donde el salsero lo estaba esperando. Las cámaras del programa los captaron juntos en la ventana sin decirse ninguna palabra, pero los conductores reaccionan totalmente sorprendidos e indignados al verlos juntos.

El equipo de reporteros preguntó a Samahara Lobatón la razón por la cual sigue viviendo juntos, pero no obtuvieron ninguna respuesta. Así mismo, fueron en busca del salsero al salir de su casa y en un evento musical, de igual forma no dio respuesta alguna a los comunicadores.

Rodrigo y Gigi cuestionan a la influencer

Estas imágenes causaron mucha preocupación entre los conductores del programa de televisión donde inicialmente Rodrigo González cuestiona a la hija de Melissa Klug. Así mismo, Gigi Mitre señaló que sin duda es una situación muy preocupante que pone en riesgo a la misma Samahara Lobatón y su familia, además de la falta de actuar de las autoridades.

"Lamentables imágenes que nos toca ver. Ella sigue al lado de Bryan, él sigue en esa casa. Ellos siguen viviendo y se siguen tratando sin límites. Son imágenes exclusivas, él está ahí. Qué falta de respeto a ti misma y también a tu madre, ¿no?, fallándote a ti mismo y arrastrando a tu madre, que está poniendo el pecho. Estás conviviendo con alguien de quien tu madre te quiere proteger. Tú lo avalas y convives con él", expresó.

De esta manera, las imágenes que se han viralizado de Samahara Lobatón compartiendo el mismo hogar donde fue agredida con Bryan Torres, ha causado preocupación entre los conductores de televisión. Así mismo, recordaron aquella vez en que Melissa Klug reveló lo que las imágenes hoy lo confirman, es que su hija habría regresado con su agresor y estarían viviendo juntos otra vez.