Esto es Guerra se consolida como líder del rating: ¿Cuántos puntos logró el reality de competencia?

Un éxito rotundo. Tras el impactante estreno de 'Esto Es Guerra: Desafío 14', marcado por el regreso de Mathías Brivio y nuevos ingresos que encendieron la polémica, el reality de competencia alcanzó cifras impresionantes, reafirmando por qué sigue siendo el favorito del público. Conoce en la siguiente nota los números oficiales.

'EEG' la rompió en el rating

El programa 'Esto es Guerra: Desafío 14' inició la temporada 2026 con el pie derecho, liderando la televisión nacional con cifras de 19.7 puntos de rating, y picos de hasta 27.3 puntos. Es así que la nueva temporada del reality de competencia se consolida como el programa más querido y esperado por el público.

El martes 27 de enero, 'Esto es Guerra: Desafío 14' alcanzó 19.3 puntos superando a 'Los Otros Concha 2' con 16.5 puntos y 'Luz de Luna 4' que tuvo 16.3 puntos. Mientras que el miércoles 28 de enero el reality de competencia alcanzó los 19.7 puntos, y el programa 'Yo Soy' apenas registró 8.5 puntos.

Este nuevo inicio de temporada destaca por el regreso de Mathías Brivio a la conducción del programa. Asimismo, el ingreso de Flavia López, actual Miss Grand, ha generado gran revuelo en el programa debido a su cercanía con Patricio Parodi.

Tenso cruce entre Karen Dejo y Onelia Molina

Por otro lado, tras la elección de los capitanes de los 'Guerreros' y 'Combatientes', que ha recaído en Patricio Parodi y Pancho Rodríguez; se han desatado muchas polémicas por la conformación de sus equipos. En primer lugar, Karen Dejo se mostró muy furiosa contra Pancho Rodríguez por preferir a Onelia Molina antes que ella.

"El capitán que el año pasado me hizo lo mismo y que luego me pidió disculpas. Es el segundo año consecutivo que no me escoge como primera opción. Todo el fandom ahora está molestísimo. Te di el punto de la final y mi corazón es combatiente, pero parece que tú no lo sabes valorar", comentó Karen Dejo.

El reclamo no quedó solo en palabras. La molestia de Karen Dejo se hizo evidente al cuestionar la decisión de Pancho Rodríguez frente a cámaras, dejando en claro que consideraba injusto no haber sido elegida primero, pese a su historial y entrega en competencias decisivas.

Onelia Molina no se quedó callada ante los cuestionamientos. La actual pareja de Mario Irivarren defendió su elección y afirmó que también ha demostrado con hechos su compromiso con los 'Combatientes'.

En resumen, Esto es Guerra alcanzó los 19.7 puntos y registró picos de 27.3 puntos en estos últimos días. Con estas cifras, el reality de competencia reafirmó su dominio indiscutible en la televisión peruana, dejando claro que su fórmula de competencia y espectáculo sigue siendo la preferida por la audiencia nacional.