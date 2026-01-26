Hijo de Walther Lozada tras ataque a Armonía 10: "Ese bus lo compramos con lo que mi papá nos dejó"

La violencia y la inseguridad siguen golpeando fuerte a la cumbia peruana. La madrugada del último lunes, el bus de la orquesta Armonía 10 de Walther Lozada fue atacado con un potente explosivo en los exteriores de la discoteca Monasterio, en Trujillo. El atentado generó pánico entre los músicos, trabajadores y la familia del recordado fundador, quienes viven con temor constante por las extorsiones.

Armonía 10 de Walther Lozada tras ataque a bus

Mientras la orquesta se encontraba animando una presentación en la discoteca Monasterio, en Trujillo, una fuerte detonación remeció el lugar y obligó a todos a detener el show. El estallido se sintió con gran intensidad dentro del local, lo que provocó momentos de confusión, miedo y desesperación. Por fortuna, no se registraron heridos, aunque los daños materiales fueron considerables.

El director musical de la agrupación, Guadalupe Risco, contó cómo se vivieron esos segundos de terror. El músico explicó que todos dejaron de tocar y salieron rápidamente para verificar qué había ocurrido.

"Básicamente la onda expansiva llegó todo porque remeció el techo y cayeron algunas cosas por ahí. Así que nos alertamos todos, dejamos de tocar y yo soy uno de los primeros que ha salido porque estaba más cerca de la salida. Vi a los chóferes, les pregunté si estaban bien, porque ellos estaban en el bus, ellos han aguantado dentro la explosión", relató para "Día D".

Risco también contó que su mayor preocupación fue saber cómo estaban los choferes, quienes se encontraban dentro del bus descansando. Afortunadamente, el blindaje del vehículo evitó una tragedia mayor y los protegió del impacto. Este hecho demostró, una vez más, el grave nivel de riesgo al que están expuestas las orquestas en distintas ciudades del país.

Este no es el primer atentado que sufre Armonía 10 de Walther Lozada. El 1 de diciembre de 2024, el mismo bus fue baleado cuando se encontraba estacionado en el Callao. Tras ese ataque, los dueños de la orquesta decidieron blindar la unidad para proteger al personal. Sin embargo, ni siquiera esa medida logró frenar la violencia.

La familia Lozada expresó su profunda preocupación por la inseguridad. Bianca Lozada, subgerente de la agrupación, fue clara al describir el temor con el que viven.

"Me preocupa porque no podemos estar tranquilos en ninguna parte. Eso nos ha pasado en Lima, ahorita nos está pasando en Trujillo. No sabemos si mañana será Chiclayo o será Piura", manifestó.

Pero el testimonio más doloroso fue el de Arturo Lozada, productor musical e hijo del fundador de la orquesta, quien quedó destrozado al ver los daños en el bus. Reveló que el vehículo fue comprado con el dinero que les dejó Walther Lozada.

"Me sentí, como le digo, muy indignante. Me destrozó mucho porque como le voy a decir, ese bus lo compramos con una plata que mi papá no dejó, la herencia", expresó con profunda tristeza.

Extorsiones sin freno y una familia cansada del miedo

El mánager Agustín Távara reveló que, tras el atentado, comenzaron a recibir mensajes sospechosos. Señaló que pueden reconocer cuándo los delincuentes intentan aprovechar estos hechos para extorsionar.

"Llegaron otro otros tipos de mensajes han llegado que son diferentes, muy diferentes a lo que apareció- Bueno, casi lo mismo, o sea, como te digo, son parte de los colgados para nosotros. Nosotros lo tenemos claro ese tema", indicó.

Por su parte, Bianca Lozada lamentó que la familia se haya acostumbrado a vivir bajo constante amenaza. Finalmente, Katia Lozada, también hija de Walther Lozada, fue contundente al cuestionar la falta de apoyo de las autoridades.

"Ya nos hemos acostumbrado a vivir así. Y es penoso porque, ¿qué puedes esperar si capturan al delincuente y mañana lo sacan? (...) No más reforzamos nuestra seguridad nada más. Es lo único que queda", señaló con resignación. "El estado no da respuesta. El presidente vive su vida y nadie hace nada", expresó, reflejando el sentir de muchas víctimas de la inseguridad", dijo Katia.

A pesar del miedo, el dolor y la incertidumbre, los hijos de Walther Lozada no bajan los brazos y envían un mensaje claro: "No a la extorsión, sí a la música". Hoy, la familia lucha por proteger su vida, defender el legado de su padre y seguir llevando alegría a miles de peruanos, esperando que la justicia y la seguridad lleguen, por fin, a todos los rincones del país.

En conclusión, el atentado contra el bus de Armonía 10 de Walther Lozada vuelve a mostrar la grave inseguridad que enfrentan las orquestas en distintas ciudades del país. Aunque no hubo heridos, los daños y el temor persisten. La familia Lozada y la agrupación pidieron a las autoridades medidas urgentes para garantizar la seguridad de los artistas y su equipo.