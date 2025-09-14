RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¿Nuevo romance? Shirley Arica y Diealis sorprenden con apasionado beso: "Te amo con todo mi corazón"

Shirley Arica y Diealis encendieron las redes con un apasionado beso en TikTok, desatando rumores de romance, aunque todo apuntaría a una actuación inspirada en una telenovela.

Diealis y Shirley Arica se dan apasionado beso
14/09/2025

Shirley Arica y Diealis sorprendieron a todos sus seguidores al publicar un TikTok en el que aparecen dándose un romántico beso. La pareja encendió las redes sociales y empezaron a circular rumores de un posible romance entre la modelo y el streamer, aunque hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado que esto sea real.

¿Diealis y Shirley Arica oficializaron su relación?

Hace unas horas, la 'chica realidad' generó revuelo en su perfil de TikTok, ya que compartió un video en el que aparece besando en primer plano al streamer. La situación se tornó aún más comprometedora, ya que de fondo sonaba una canción romántica.

Sin embargo, la siguiente escena genera dudas de que se trate de un romance entre ambos, ya que, al parecer, los dos estaban actuando para recrear parte de una telenovela en la que actúa Thalía. Incluso se ponen a reflexionar sobre los diálogos y detalles de la escena.

Posteriormente, vuelven a grabar la misma toma, pero esta vez sí se concreta el beso y, a modo de broma, el streamer le dice: "Yo te amo con todo mi corazón", para luego sellar su "romance" con un apasionado beso.

@shirleyarica27

♬ sonido original - shirleyarica27

El clip no tardó en volverse viral, y muchos destacaron que hacen una bonita pareja, mientras que otros descartaron que vayan a iniciar una relación, asegurando que solo se trata de un video de broma. Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido nada.

"El beso de los 1000 sabores", "No sé si están juntos o están actuando", "Qué envidia, qué afortunado salió Diealis", "Shirley debería llevar clases de actuación porque tiene mucho potencial y las cámaras la adoran", "En efecto, esto es cine", "A partir de hoy es mi novela favorita", comentaron algunos seguidores.

Shirley Arica es acusada de romper una relación

Shirley Arica vuelve a estar en el ojo de la tormenta, debido a que ha sido acusada de meterse en una relación tras ser ampayada ingresando a un hotel con un hombre el último fin de semana. 'Magaly TV, la firme' reveló que el sujeto tenía una novia desde hace un tiempo, pero tanto Shirley como él han negado cualquier vínculo sentimental entre ellos.

El equipo periodístico de Magaly Medina se comunicó con Paola Rosas Tirado, quien afirmó ser la novia del hombre con el que Shirley fue captada entrando al BTH Hotel. La joven confirmó que el día del ampay tenía contacto con su pareja y hasta tenían planes.

El equipo periodístico también se comunicó con Ivo Ezeta, quien dejó en claro que no pertenece al medio televisivo y negó haber tenido un encuentro romántico con Shirley, afirmando que está soltero desde hace un tiempo, pese a que su novia dice lo contrario.

Es así que, el video de Shirley Arica y Diealis continúa generando miles de comentarios y compartidas en TikTok. Mientras algunos sueñan con verlos juntos, otros aseguran que solo fue una actuación divertida y la incertidumbre mantiene atentos a todos sus seguidores.

