Brunella Horna aconseja a Christian Cueva qué hacer para volverse millonario: ¡Lo ve con potencial!

Brunella Horna sorprendió a todos al compartir el mejor consejo de negocios para Christian Cueva. La conductora de "América Hoy" no solo celebró el éxito de la canción "El Cervecero" de Cueva y Pamela Franco, sino que también le sugirió una forma de ganar millones sin necesidad de seguir en el fútbol o depender de su relación con Pamela. ¿Cuál es el secreto que le compartió?

El consejo de oro de Brunella Horna a Christian Cueva

Brunella Horna, quien tiene experiencia en el mundo de los negocios, sorprendió en "América Hoy" al hablar sobre el futuro de Christian Cueva en la música. Aunque la cumbia peruana está viviendo su momento, Brunella tiene una propuesta que va más allá del escenario.

"Yo sé que el fútbol te ha dado plata, pero si quieres ser millonario, tienes que tener primero sí o sí tu orquesta, la vas a hacer linda, y segundo, lanzar tu marca de cerveza. Una marca de cerveza es algo que ya nos relaciona a ti", dijo, dejando a todos boquiabiertos con su visión.

Un negocio con sabor a cerveza. La idea de Cueva lanzando su propia marca de cerveza no es tan descabellada. Durante sus días como futbolista y ahora en su carrera como cantante, Christian Cueva ha mostrado su gusto por esta bebida.

Es más, después de la exitosa canción "El Cervecero", que ya es un hit en la cumbia, la sugerencia de Brunella tiene todo el sentido del mundo. Además, muchos lo han visto en varias ocasiones disfrutando de una cerveza. ¿Será este el negocio que lo haga millonario fuera del fútbol?

El éxito de los negocios de Cueva

No es la primera vez que Christian Cueva se lanza al mundo de los negocios. En 2020, lanzó una línea de panetones bajo su nombre, junto con su hermano, y resultó ser un éxito durante la pandemia. De hecho, ese emprendimiento continuó dando frutos durante 2021. Por eso, la idea de diversificar y abrir su propio negocio de cerveza podría ser un paso natural para el exfutbolista.

Un hombre carismático y con talento. Brunella también destacó el carisma de Cueva, lo que lo hace ideal para el mundo artístico.

"Canta bien, ahora está de moda, me gusta su show, claro que no tendría ningún problema en tenerlo en mi casa para una fiesta", comentó sobre las actuaciones de Cueva. Incluso recordó cómo el exfutbolista fue una de las estrellas en su boda, donde cantó y sorprendió a todos con su talento.

Cueva, estrella en la boda de Brunella. Brunella recordó cómo Christian Cueva brilló en su matrimonio con Richard Acuña, en junio del año pasado.

"Christian Cueva subió al escenario para cantar, como lo hace siempre en las fiestas donde va", comentó la conductora. La rubia señaló que Cueva fue la sensación de la noche.

Brunella no tiene problemas en contratarlo. Aunque Brunella y Pamela López, ex de Cueva, son amigas cercanas, la conductora no tiene reparos en contratar a Christian Cueva para una fiesta en su casa.

Así que, con el apoyo de Brunella Horna y una idea de negocio tan atractiva como la de lanzar su propia orquesta y cerveza, Christian Cueva podría estar listo para convertirse en un empresario de éxito, ¡sin necesidad de jugar al fútbol! ¿Se animará Cueva a seguir esta ruta para quizá ser millonario? Solo el tiempo lo dirá.