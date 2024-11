Pamela López lanza tremenda indirecta a Christian Cueva sobre sus hijos: "Solo te admiran si eres digno"

Pamela López se ha convertido en una figura pública por su separación con el Christian Cueva, quién comentó que extraña a sus hijos. Tras ello, la aún esposa del futbolista le mandó tremenda indirecta en las redes sociales.

¿No lo admiran?

Desde que anunciaron su separación por 'presunta' infidelidad, Pamela López y Christian Cueva se encuentran en problemas legales y no dan tregua. El futbolista ha sido apuntado por su expareja por no pasar la manutención para sus hijos, retirar los ahorres para las universidades, entre muchas otras cosas más. Aún así, expresó que extraña a sus niños en público.

Tras escuchar esta declaración, López se expresó en sus redes sociales con un mensaje que le daría a la 'yugular' al futbolista peruano. La aún esposa de Cueva habría aludido que sus hijos no sentirían admiración por su padre, ante los últimos acontecimientos que viene realizando.

"A los 3 años todos los niños admiran a sus padres, a los 14 años te admiran si eres digno de admirar", compartió con un emoji de 'ojos mirando'.

Pamela López indiferente con Cueva

Tanto Pamela López como Christian Cueva se encuentran en medio de una batalla legal sobre su divorcio y la manutención. El pelotero no se ha presentado en las últimas audiencias, retrasando más aún la separación. Aunque, se le ha visto junto a la cantante Franco en varios proyectos musicales y presentaciones.

En los últimos días, Pamela Franco y el 'Aladino' se han visto juntos asistiendo a medios de comunicación presentando su nuevo tema juntos 'El Cervecero'. Además, el futbolista estuvo dedicándole muchas palabras amorosas a la artista de cumbia, sin temer a lo que dirán. Aunque, ninguno de los dos ha confirmado que están en una relación amorosa formal.

Ante ello, Pamela López ha decidido no dar ninguna declaración a la prensa sobre ellos, siendo indiferente. Es más, por medio de sus redes viene compartiendo varios obsequios de un supuesto pretendiente y se rumorea que podría ser Luis Fernando, ex pareja de su amiga, con cual han sido vistos en discotecas y conciertos. Aunque de igual forma que Cueva y Franco, no ha confirmado ninguna relación formal.

Al parecer, la separación de Pamela López y Christian Cueva no tiene cuando acabar. Solo se encuentran enviando indirectas en las redes sociales sobre sus relaciones y el más reciente dardo lanzado, es que sus hijos en común no admirarían al pelotero peruano.