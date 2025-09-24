Diealis involucrado en escándalo por 'chupistream' con Giancarlo Scarpati: "Le gusta el final feliz"

Diealis vuelve a estar en el ojo de la tormenta, esta vez por haber protagonizado un polémico 'chupistream' con Giancarlo Scarpati, quien también ha tenido varios episodios relacionados con la fiesta y los excesos. En la transmisión realizada por ambos personajes, surgió controversia por la presencia de una persona menor de edad y el consumo de sustancias prohibidas.

Diealis y Scarpati se enfrentan tras 'chupistream'

Magaly TV, La Firme elaboró un reportaje en el que narró lo sucedido entre ambos. Según se cuenta, Diealis invitó a Giancarlo a hacer un stream en su nueva casa y le pidió que llevara amigas, por lo que él asistió acompañado de una creadora de contenido para adultos.

La reunión parecía transcurrir con normalidad; sin embargo, en determinado momento las cosas se salieron de control, ya que Diealis empezó a mostrarse cercano con la amiga de Giancarlo. En la reunión también había dos jóvenes, una de ellas con 17 años, lo que agravó la situación.

El escándalo escaló cuando Diealis cortó abruptamente el stream, debido a que Giancarlo estaba fuera de control por la cantidad de alcohol consumido. Más tarde se reveló que también se habrían ingerido sustancias no permitidas.

"Como estoy en mi nueva casa, me gustaría que vengan chicas bien guapas (...) si quieren hacer cosas, podemos hacerlo después del stream, no antes, ¿te parece?", se escucha en un audio atribuido a Diealis y difundido en redes.

No obstante, Diealis salió a defenderse, asegurando que fue Giancarlo quien lo incitó a conseguir dichas sustancias. La amiga de Giancarlo afirmó que las jóvenes no estaban en plena conciencia.

"Él me pidió eso, porque es consumidor. Yo le dije que no consigo, que no tengo contacto. Él me dijo que tenía y que le dé la plata, pero nunca lo hice", declaró Diealis en otro audio.

Scarpati se defiende

Giancarlos se presentó en el programa Magaly TV, La Firme para dar su descargo y aseguró que el streamer acostumbra a realizar ese tipo de reuniones a donde asisten muchas personas, y no solo se consume alcohol, sino también otro tipo de sustancias prohibidas.

"Para eso se apagan las cámaras, eso es un degenere. A él le gustan los streams con final feliz (...) Diealis es el promotor de todo esto, porque él es quien abastece los tragos, absolutamente todo. No dan comida, solo alcohol", confesó.

Es así que, el caso sigue generando repercusión en redes sociales y medios de espectáculos, donde las acusaciones entre Diealis y Giancarlos han dividido opiniones. Mientras ambos intentan defender su versión, la polémica sobre los límites en los streams y sus excesos continúa en el ojo público.