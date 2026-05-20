Darinka Ramírez responde a las críticas por comprar cartera de 7 mil soles: "Jamás dije que no tengo para comer"

Darinka Ramírez viene siendo blanco de críticas en redes sociales tras la compra de una costosa cartera, en medio de su reciente reclamo público contra Jefferson Farfán por querer reducir la pensión de alimentos de su hija. La situación ha generado cuestionamientos entre los usuarios, mientras la influencer decidió pronunciarse tras las críticas.

Darinka Ramírez se defiende de las críticas

Todo comenzó luego de que el conductor Rodrigo González revelara que se encontró con Darinka Ramírez en una tienda Louis Vuitton, donde habría adquirido una cartera valorizada en cerca de 7 mil soles. Esto ocurrió poco después de su reclamo a Jefferson Farfán por la pensión de alimentos de su hija.

La situación generó cuestionamientos en redes sociales sobre su reclamo, por lo que Darinka decidió pronunciarse. La influencer aclaró que nunca dijo estar pasando por problemas económicos y que su pedido está enfocado en defender los derechos de su menor hija.

"Jamás dije que no tengo para comer y jamás le negaré a mi hija que pueda tener mejores cosas que yo tuve en su momento o que mis padres pudieron brindarme. Los hijos son los más importantes y solo estoy, uno, haciendo un juicio para que esté establecida la pensión de la bebé ya que no hay ni un papel (con todas las boletas anexadas) y, dos, porque yo soy la única que puede alzar la voz por sus derechos", sentenció.

Asimismo, Darinka Ramírez se refirió a las dificultades que ha enfrentado desde el inicio de su maternidad y aseguró que ha realizado grandes esfuerzos personales por el bienestar de su hija.

"Y si hablamos de dinero nadie sabe todo lo que tuve que hacer y soportar desde que supe de mi hija parto y post parto. Me deberían mucho, me esfuerzo por ser la mejor mamá que Lu puede tener. Gracias a Dios las cosas mejoraron y estoy feliz que mi hija es feliz", agregó.

En relación a la polémica por la costosa cartera, la madre de la hija de Jefferson Farfán señaló que se habría tratado de un obsequio y restó importancia a las críticas. Además, se mostró tranquila frente a la situación y destacó su bienestar personal en esta etapa.

"Y para terminar me siento engreída con mi regalito, espero que todas seamos así de felices como me siento y llevar una maternidad tranquila", concluyó.

Darinka Ramírez comparte mensaje tras críticas por lujoso cartera.

Jefferson Farfán pidió reducir la pensión de su hija

En recientes declaraciones para 'América hoy', el abogado de Darinka Ramírez, Wilmer Arica, informó que la defensa de Jefferson Farfán presentó una apelación para modificar el monto de la pensión de alimentos de su hija.

"Lo que está pasando ahora es que está cumpliendo con una asignación anticipada que él está cumpliendo. El juez dijo 7 mil soles y está dando. Es por eso que hemos venido al despacho magistrado a indicarle que la otra parte (Jefferson) ha presentado una apelación indicando que solo puede dar una pensión de 4 mil 200", explicó el abogado.

Por su parte, Darinka Ramírez sostuvo que el dinero entregado actualmente por Jefferson Farfán ni siquiera alcanza para cubrir todas las necesidades de la menor.

"Ni siquiera el monto que brinda cubre todas las necesidades de mi hija... Va al colegio, viste, sale, ella ya habla, pide las cosas. Yo no por qué limitarle o quitarle un pan de la boca para darle la felicidad a él", manifestó Darinka.

En conclusión, Darinka Ramírez decidió responder a las críticas en redes dejando en claro que su prioridad es el bienestar de su hija con Jefferson Farfán. La influencer remarcó que su reclamo está enfocado en garantizar una pensión justa y en defender los derechos de la menor.