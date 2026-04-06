Artemis II: Sigue EN VIVO el histórico sobrevuelo de la tripulación de la NASA por la Luna

La misión Artemis II de la NASA se encuentra en su fase más emocionante, el sobrevuelo lunar tripulado. Tras décadas de espera, cuatro astronautas a bordo de la nave Orion están haciendo historia al rodear el satélite natural.

Artemis II sobrevuela la Luna

A diferencia de su predecesora, Artemis II es la primera misión del programa de la NASA que lleva seres humanos a bordo. La tripulación, compuesta por cuatro astronautas, no solo está probando los sistemas de soporte vital de la nave Orion, sino que está validando las capacidades de navegación en el espacio profundo.

La trayectoria de la Artemis II utiliza una técnica llamada "trayectoria de retorno libre". Durante el sobrevuelo, la nave Orion se encuentra a miles de kilómetros de la superficie lunar.

Los astronautas están capturando imágenes en alta resolución de la cara oculta de la Luna, enviando datos constantes a la base de control. Este monitoreo es vital para asegurar que todos los sistemas funcionen correctamente antes de la futura misión Artemis III, que sí buscará el alunizaje.

La NASA ha desplegado una cobertura multiplataforma sin precedentes que incluye transmisiones en vivo a través de sus canales oficiales y en servicios de streaming como Netflix. Esta difusión integra telemetría en tiempo real para monitorear la velocidad de la nave, su distancia respecto a la Tierra y su posición exacta sobre la Luna.

Artemis II despega a la Luna

Tras años de planificación, desarrollo tecnológico y pruebas rigurosas, el lanzamiento de Artemis II se realizó el pasado miércoles 1 de abril de 2026. Este evento no fue solo un logro técnico para los Estados Unidos, sino un momento de unión global en el que millones de personas aguardaron ver el ascenso del cohete más potente jamás construido.

A bordo de la cápsula Orion, cuatro astronautas llevan consigo las esperanzas de la humanidad. La tripulación está compuesta por el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, quien se convierte en el primer afroamericano en una misión lunar, la especialista de misión Christina Koch, primera mujer en viajar a la órbita lunar y el canadiense Jeremy Hansen.

Vivir y trabajar dentro de la cápsula Orion durante esta misión de aproximadamente 10 días no es tarea sencilla. La tripulación ha tenido que enfrentar niveles de radiación más altos que en la Estación Espacial Internacional y operar en un entorno de microgravedad total.

En resumen, la tripulación de Artemis II sobrevuela la luna con cuatro astronautas a bordo. Este viaje de la NASA no solo rompe récords de distancia, sino que consolida una nueva era de exploración espacial que apenas comienza.