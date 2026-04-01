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Artemis II: Sigue EN VIVO el despegue de la histórica misión de la NASA a la Luna

Desde el Centro Espacial Kennedy, la NASA inicia la misión Artemis II, la primera travesía tripulada que llevará a seres humanos a la órbita lunar en más de cinco décadas.

El lanzamiento de Artemis 2 a la Luna.
El lanzamiento de Artemis 2 a la Luna. (NASA)
01/04/2026

La humanidad vuelve a la órbita lunar este miércoles 1 de abril de 2026, fecha que marca un hito en la exploración espacial. La NASA pone en marcha su misión más ambiciosa en medio siglo. Con una tripulación que incluye por primera vez a una mujer y a un astronauta afroamericano, el proyecto Artemis II comienza así su histórico recorrido hacia el satélite.

Artemis II despega a la Luna

La cuenta regresiva ha terminado. Tras años de planificación, desarrollo tecnológico y pruebas rigurosas, el lanzamiento de Artemis II hacia la luna se realizará hoy miércoles 1 de abril de 2026. La misión tiene programado su despegue para las 17:24 horas (hora peruana).

Este evento no es solo un logro técnico para los Estados Unidos, sino un momento de unión global en el que millones de personas aguardan ver el ascenso del cohete más potente jamás construido. A través de su canal oficial de YouTube, la NASA transmitirá en vivo el despegue de la tripulación de Artemis II hacia la Luna.

A bordo de la cápsula Orion, cuatro astronautas llevan consigo las esperanzas de la humanidad. La tripulación está compuesta por el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, quien se convierte en el primer afroamericano en una misión lunar, la especialista de misión Christina Koch, primera mujer en viajar a la órbita lunar y el canadiense Jeremy Hansen.

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Cronograma de la misión Artemis II

A diferencia de las misiones Apolo de finales de los 60 y principios de los 70, Artemis II no tiene como objetivo el alunizaje. Su propósito es validar todos los sistemas en un entorno de espacio profundo. El itinerario se divide en las siguientes fases:

Día 1: Órbita terrestre para verificar que la nave Orion funcione correctamente tras el violento ascenso.

Días 2 al 5: Trayecto hacia la Luna, recorriendo más de 380,000 kilómetros.

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Día 6: El momento cumbre. La nave realizará un sobrevuelo histórico por la cara oculta de la Luna, permitiendo observaciones con tecnología de punta que no existía hace cinco décadas.

Días 7 al 10: Viaje de retorno y reentrada en la atmósfera terrestre, culminando con un amerizaje en el Océano Pacífico.

La importancia de Artemis II reside en que es el paso previo y necesario para Artemis III, la misión que finalmente pondrá a una mujer y a una persona de color sobre la superficie lunar, prevista para 2028. El objetivo final de la NASA y sus aliados internacionales no es solo visitar el satélite, sino establecer una base permanente.

En resumen, hoy miércoles 1 de abril de 2026 inicia la misión Artemis II hacía la Luna. Mientras el mundo observa este histórico despegue en vivo, la humanidad inicia un nuevo capítulo en la conquista del espacio profundo que cambiará nuestra historia para siempre.

Temas relacionados Artemis II Lanzamiento a la Luna Misión espacial 2026 NASA Órbita Lunar

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