Patricio Parodi habla del polémico 'beso de tres': "Somos humanos, podemos equivocarnos"

Patricio Parodi está en el ojo de la tormenta desde que protagonizó un comentado 'beso de tres' en una de sus transmisiones en vivo por Kick. El influencer decidió romper su silencio y admitir que se equivocó. Además, pidió disculpas a su público por no haber manejado bien la situación.

Patricio Parodi sobre 'beso de tres'

En una entrevista con "América Espectáculos", Patricio Parodi fue consultado sobre el famoso video viral que lo puso en todas las portadas, donde hizo un "beso de tres" y más cosas en una transmisión en vivo por Kick.

"He escuchado, o no sé si fue claro, que hiciste un mea culpa por el tema del famoso beso de tres que saliste en todos lados", le dijo la reportera.

El chico reality respondió sin evadir el tema y recalcó que se disculpó por toda la situación que se generó y el morbo al que recurrió para su stream.

"Más que por el beso de tres, porque lo puede ser chacota, es más pedir disculpas por la situación que se dio ahí. De repente yo no estuve involucrado, pero era mi stream, yo estaba presente, era mi espacio, mi set, mi cuarto, mi setup", comentó.

Patricio explicó que, aunque no fue el autor directo del polémico acto, asume la responsabilidad porque ocurrió en su canal y frente a sus seguidores. También confesó que no se dio cuenta de lo que pasaba en el momento, y que recién lo notó cuando vio los clips al día siguiente.

"Si hay invitados que hacen algo malo, por más que no sea yo quien lo hizo, creo que mi reacción no fue la correcta en ese momento. Quizás no porque no lo vi, pasó desapercibido para mí, pero es como un mea culpa general", explicó.

Luego de lo sucedido, recibió varios comentarios de amigos, familiares y seguidores que lo hicieron reflexionar sobre su contenido.

"Entonces sí, a raíz de eso obviamente hubieron muchos comentarios de gente que yo quiero, familiares, amigos, comentarios de gente que me sigue, que ve mis transmisiones, pero a raíz de eso creo que no lo he vuelto a hacer", admitió.

"Somos humanos, podemos equivocarnos"

Patricio aceptó su error y aseguró seguirá haciendo transmisiones y contenido con sus amigos, pero cuidando mucho más lo que muestra.

La periodista le preguntó si está tratando de autorregularse y él no lo negó: "Es que somos humanos, podemos equivocarnos, ¿entiendes? Entonces, ahora puedo hacer igual contenido con muchos amigos, amigas, pero no necesariamente caer en ese tipo de morbo. Se hace show, sí, porque a veces he transmitido hasta con Piero en discotecas", aclaró.

Quiere seguir divirtiendo, pero con responsabilidad. Patricio Parodi entiende que muchos niños y adolescentes ven sus transmisiones, por eso asegura que de ahora en adelante pondrá más cuidado en lo que comparte en redes.

Con esta declaración, Patricio Parodi demuestra que aprendió la lección tras el 'beso de 3' y demás situaciones en su polémica transmisión en Kick y que está dispuesto a seguir adelante, pero con más responsabilidad y pensando en su audiencia.