Patricio Parodi descarta romance con Lucía Oxenford tras ser captados en discoteca: "La veo como amiga"

Patricio Parodi vuelve a estar en el centro de atención, esta vez por su reciente aparición en un podcast donde se animó a hablar sin filtros sobre los rumores que lo vinculan sentimentalmente con Lucía Oxenford. Tras ser captado junto a ella hace algunas semanas, el exchico reality decidió aclarar su versión de los hechos. Además, reconoció públicamente los excesos cometidos en la plataforma de streaming Kick.

En conversación con "Amor y Fuego", Patricio se refirió al 'ampay' que protagonizó junto a Lucía Oxenford y desmintió que exista una relación más allá de la amistad. Aseguró que ambos coincidieron en una discoteca y que fue malinterpretado el hecho de que salieran juntos del local.

"Llegó a la discoteca, estaba con unos amigos que también la conocen y entró al box. Somos amigos. A ustedes les conviene dos personas yéndose del after, pero las cosas hay que decirlas como son... No porque alguien se acerque a hablar en la discoteca quiere decir que hubo beso", expresó con firmeza.

Además, aclaró que Lucía no se quedó en su casa y que ambos estuvieron acompañados en todo momento. Aunque no descartó una futura relación, afirmó que actualmente la considera solo una amiga.

"Me fui de after, estoy soltero. Estuvimos con dos amigas, estuvieron 10 minutos, se fueron para su casa. Yo hablo con Lucía, normal. ¿Y no podría pasar nada? Yo nunca digo nunca, pero tampoco es que con cada chica que me vean... yo tengo mi pudorcito. Me van a ver con ella y otros amigos disfrutando. ¿Con Lucía también? La veo solamente como amiga", sostuvo.