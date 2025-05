¿Coqueteo? Onelia Molina llama "riquísimo" a Patricio Parodi y él asegura: "Fluimos bastante"

¡Se prendieron las alarmas en la farándula! Onelia Molina y Patricio Parodi han encendido los rumores de un posible coqueteo tras el estreno de su nuevo programa digital "Doble Sentido". Ambos se mostraron muy cercanos y llenos de complicidad en su debut como conductores.

Desde el arranque del programa, Onelia sorprendió con una presentación bastante atrevida para Patricio, que generó muchos comentarios en redes sociales.

"Bajado del cielo, tallado por los dioses, capitán histórico, soltero deseado. El día de hoy más soltero que nunca, llega (a 'Doble Sentido') ¡Riquísimo! Solo él, llega, Patricio Parodi" , dijo Onelia con picardía. A lo que Patricio Parodi respondió: "Gracias por esa presentación. Ni en los 11 años que estuve en televisión Mr. G me presentó tan bien" , mencionó.

Parodi feliz con su nuevo proyecto. Ya más tranquilo, el ex chico reality habló con la reportera de "América Hoy" y se mostró contento por este nuevo reto en su carrera. Al ser consultado sobre cómo se sintió en su primer programa, fue directo.

Además, señaló que este nuevo formato va dirigido a un público diferente, más conectado con las redes sociales.

"Sí, es un público más de redes sociales. A Roxana no la conozco, a One (Onelia) sí, por eso puedo chonguear y vacilar más con ella, pero poco a poco conforme pasen los programas nos vamos a ir vacilando mucho más" , explicó.

Durante la misma entrevista, Parodi también se refirió a los excesos que se han dado en la plataforma Kick, donde él también tuvo un momento polémico meses atrás. Lejos de evitar el tema, aceptó su responsabilidad.

"Sí, hay muchos excesos, por supuesto, como yo tuve uno, ¿no? Pero creo que de ese exceso que tuve, nunca lo volví a repetir. Equivocarse es de humanos, no somos perfectos, fue un error de mi parte" , reconoció.

Asimismo, aseguró que ya ha corregido su contenido y ahora tiene más cuidado con lo que muestra en redes.

"Los tomé, los analicé y me di cuenta que sí me había equivocado, pedí perdón y es algo que he corregido. Estoy haciendo otro tipo de contenido o parecido, pero sin ese tipo de excesos", dijo.