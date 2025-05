Onelia Molina sobre posible 'remember' de Mario Irivarren y Vania Bludau: "No me interesa si pasa algo"

Onelia Molina se ha convertido en una figura de la televisión peruana desde que empezó a salir con Mario Irivarren y ahora que han terminado, la joven afirma que ya está en su vida pasada. Incluso, afirma que si tiene un 'remember' o quiere 'cerrar ciclos' con su exnovia Vania Bludau, no le interesaría.

Hace dos semanas, Mario Irivarren y Onelia Molina anunciaban el fin de su relación de dos años, luego que el chico reality revelara que quería comunicarse con su expareja Vania Bludau para 'cerrar ciclos'. Es así como la joven odontóloga afirmó que se habría roto la confianza en su relación y decidieron tomar caminos separados.

Ahora, la chica reality estaría aprovechando la atención de los medios para aparecer en programas de streaming y nuevos proyectos. Ante esto, afirmó en una entrevista con 'Amor y Fuego' que viene enfocada en su trabajo y no le interesaría las decisiones que tome su ex Mario Irivarren y menos, si desea encontrarse con Vania Bludau.

"¿Pero si Irivarren 'cierra ciclos' con Vania?", le preguntan y Onelia responde: "No sé y no me importa (¿Qué pasa si lo ves un día conversando, paseando por ahí, te afectaría?) No, en su momento era mi pareja y me podía importar, pero hoy por hoy no me importa y no me interesa si pasa algo entre ellos".