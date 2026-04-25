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Talento que trasciende

Delegación de estudiantes de Pamer viajó a Argentina para participar en el IV Encuentro Internacional Andes 2026

Estudiantes de Pamer participaron en encuentro internacional en Argentina, abordando la hiperconexión digital y fortaleciendo habilidades globales.

Estudiantes de Pamer
Estudiantes de Pamer (Foto: Difusión)
25/04/2026

La institución educativa Pamer reafirma su compromiso con la formación integral de sus estudiantes con su participación en el IV Encuentro Internacional Andes 2026, que se desarrolló del 20 al 24 de abril en Argentina. Como parte de esta iniciativa, un grupo de alumnos viajó el pasado 17 de abril para representar a la institución en este importante evento académico internacional. 

Dicha actividad reunió a estudiantes y docentes de diversos países de la región y tuvo como eje central el tema "La hiperconexión y la dependencia digital: una mirada educativa hacia un uso consciente de la tecnología", promoviendo el análisis crítico y el intercambio de experiencias frente a uno de los principales desafíos del contexto actual. 

La comitiva de Pamer estuvo integrada por estudiantes de nivel secundario (sede Barranco), quienes participaron en distintas actividades académicas y culturales, acompañados por una docente responsable de guiar y fortalecer su desempeño durante el encuentro.

estudiantes de Pamer

Formación para el futuro

La presencia de Pamer en este tipo de escenarios internacionales refleja su apuesta por una educación de alto nivel, orientada a desarrollar competencias globales, pensamiento crítico y liderazgo en sus estudiantes, preparándolos para desenvolverse en contextos cada vez más exigentes y competitivos.

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Como parte de sus resultados institucionales, Pamer alcanzó un 94% de recomendación promedio en todas sus sedes, lo que refleja un alto nivel de satisfacción entre los padres de familia respecto al servicio educativo brindado. Este desempeño permitió cerrar la campaña de Admisión AE 2026 con todas sus sedes completas, sin disponibilidad de vacantes.

En línea con estos resultados, la institución ya viene impulsando la reserva de vacantes para el proceso de Admisión AE 2027, consolidando su posicionamiento como una de las propuestas educativas con mayor demanda en el país.

De esta manera, Pamer continúa fortaleciendo su liderazgo en el sector educativo, apostando por una formación innovadora, integral y alineada a los retos del mundo digital. Para mayor información visitar su página web oficial: https://pamer.edu.pe/colegios/

 

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