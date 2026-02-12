Laura Spoya confiesa que bebió unos 'sorbos' de chela antes del accidente: "No tengo nada que ocultar"

En la madrugada del jueves 12 de febrero, Laura Spoya tuvo un grave accidente vehicular donde terminó muy delicada de salud siendo trasladada a un centro médico. Durante el día se estuvo especulando sobre su consumo de alcohol tras haber estado en una fiesta y esto dijo.

Laura Spoya sale a responder

El programa 'Magaly TV: La Firme' se comunicó por medio de WhatsApp con la exreina de belleza, Laura Spoya. Es así como la modelo reveló su estado de salud y confirmó que será operada a primera hora del viernes 13 de febrero.

"Tengo fractura en dos vértebras, me tienen que operar. La gente se inventa cada cosa, me dan cólera ¿Dónde inventan que me fui a Barranco? No quiero declarar aún tengo morfina encima. Estoy en UCI por la complejidad de las lesiones y me operan a las 5 de la mañana", dijo.

En otro momento, explicó que ella se encontraba en pijama al momento del accidente porque después de celebrar una fiesta en La Molina llevó a una amiga a su casa, de ahí fue a la suya, pero tuvo que volver a salir para entregarle algo que aquella amiga habría olvidado.

"Nada que ver de todo lo que están diciendo. Es más yo estaba en pijama cuando pasó porque solo salí para dejarle algo a Teff, vive a dos cuadras de lo que pasó, la acababa de dejar 15 minutos antes. Deje a Teff y de ahí a mi casa a las 3 de la madrugada", expresó.

Así mismo, dejó en claro que no se fue a Barranco Bar o algún otra discoteca de Miraflores, sino que después de la celebración acudió a su casa para descansar. Luego, pasó a explicar cómo fue el accidente.

"¿Qué pasó? ¿Te dormiste?", le preguntaron, y ella respondió: "Entre muy mal a esa curva y la llanta trepó al muro, no supe maniobrar. Quizás menos cansada hubiera reaccionado mejor, no lo sé, pero no tengo nada que ocultar. Sabes que tengo chofer siempre, si es que no voy a tomar, no lo llamo".

¿Bebió alcohol?

Luego, el reportero le consultó sobre la imagen que subió Mario Irivarren donde se le observa con chela en la mano. Ante esto, la modelo afirma que efectivamente tomó, pero que fue a temprana hora y poca cantidad.

"Unos sorbos a la chela, pero tipo a las 10pm, ni media chela. Ni Teff ni yo estábamos tomando, a veces si yo tomo, ella maneja y viceversa, pero no fue el caso", declaró.

De esta manera, Laura Spoya afirma que sí tomó alcohol, pero en una cantidad mucho menor y que el accidente no se debió a eso, sino al cansancio que tenía a aquella hora de la madruigada.