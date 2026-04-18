Laura Spoya revela qué sacó Sebastián Gálvez de su carro tras choque: "Nunca lo dije, es momento"

Laura Spoya decidió contar detalles que no había dicho sobre el accidente automovilístico que sufrió hace unos meses en Surco. La conductora aclaró qué fue lo que su amigo Sebastián Gálvez sacó de su carro tras el fuerte choque.

¿Qué cosas saco el amigo de Laura Spoya de su auto tras el choque?

Laura Spoya, luego de meses de silencio, contó detalles nunca antes dichos del accidente que tuvo en Surco y respondió a todos los rumores que se dijeron en redes y televisión. La exMiss Perú explicó qué fue lo que su amigo Sebastián Gálvez sacó de su carro tras el fuerte choque. Aseguró que todo se hizo con permiso de las autoridades y que no hubo nada irregular.

"Nunca lo dije, yo creo que ya es momento de decirlo, o sea saco con permiso obviamente de las autoridades, porque cuando pasa un choque de esta magnitud se sacan las cosas importantes del carro que se puedan sustraer o robar", contó en una entrevista para "Amor y Fuego".

Laura detalló que entre las cosas que retiraron había objetos personales que no quería perder. Con esto, quiso dejar claro que no se trataba de nada sospechoso, sino de pertenencias importantes.

"Mi cartera Chanel, mis zapatillas Amiri, que costaban un chupo de plata, y mi almohada de apego emocional, que tengo hace 15 años", reveló.

Tras el accidente, se dijeron muchas cosas sobre lo que habría pasado. Laura no dudó en responder a esas versiones. También explicó que suele llevar muchas cosas en su vehículo.

"¿Quién en su sano juicio tiene alcohol en su carro?", dijo, descartando cualquier insinuación. "Mi carro es un clóset, siempre tengo un montón de cosas. Entonces nunca tuve nada que ocultar, pero el hecho de que se hayan tejido tantas teorías al respecto sí dañó mi imagen enormemente", afirmó.

Además, la conductora aseguró que cumplió con todos los procedimientos correspondientes tras el accidente y que el proceso se realizó de manera regular. Además, indicó que estuvo bajo custodia policial en la clínica y que el dosaje etílico fue realizado por las autoridades, quedando registrado en la comisaría.

Sobre el brevete y responsabilidades

Otro tema que generó comentarios fue por qué no le retiraron la licencia. Laura respondió sin dudar. También contó que asumió los daños.

"Me dicen que por qué no le quitaron el brevete por no me tendrían por qué quitar el brevete. O sea, me tendría que demandar a mí misma", señaló. "Yo misma tuve que pagar el muro efectivamente que choqué. O sea yo he cumplido con todo lo que he tenido que cumplir", dijo.

Laura también dejó en claro que hay aspectos de su vida personal que no tiene por qué explicar públicamente, marcando así un límite frente a la exposición mediática. Finalmente, aclaró la foto que generó polémica y aseguró que no tenía nada que ver con lo que se especulaba, sino que se trataba de una reunión por temas laborales.

"Al final hay cosas que pucha que no tengo por qué decir, o sea, a dónde me iba, qué iba a hacer. Esas son las cosas de mi vida personal", expresó. "(Se decía por la foto que Mario había subido un día antes justamente contigo, bebiendo unas chelas) Eso era porque realmente necesita íbamos a cerrar un contrato", explicó.

En conclusión, Laura Spoya aclaró qué fue lo que realmente retiró Sebastián Gálvez de su auto tras el accidente, revelando que solo eran objetos personales como su cartera, zapatillas y una almohada. Con esto, desmintió los rumores de que llevaba alcohol en el vehículo y dejó en claro que todo se hizo con autorización y sin ninguna irregularidad.