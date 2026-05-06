Ale Baigorria minimiza su primer aniversario de bodas con Said: "La fecha nunca ha sido importante"

Como se recuerda, Said Palao y Alejandra Baigorria celebraron su primer año de casados totalmente distanciados. A pesar de que el chico reality le dedicó un mensaje, la empresario decidió señalar que para ella, estas fechas no son importantes.

Alejandra Baigorria minimiza su primer año de casada

Después de varias semanas estando en China y España, Alejandra Baigorria llegó finalmente al Perú después de un largo viaje de negocios junto a su hermano. Ahora, la artista fue entrevistada por el programa 'Arriba mi gente' y sorprendió con su respuesta al ser consultada sobre su primer aniversario de casada con Said Palao.

"Para mí la fecha nunca ha sido importante, tranquilos", exprezó la joven tras ser consultada. Entonces, el reportero le consulta: "Un detalle bonito es que Said posteó unos mensajes, unas publicaciones de amor por ese día especial. Un año de matrimonio", y ella responde: "Chicos de verdad, yo no quiero hablar por ahora".

Después, la joven sigue siendo cuestionada por si perdonó o no a su esposo tras el ampay en Argentina y sus palabras cuando recibió el premio en España.

"No voy a decir nada porque diga lo que diga siempre es tomado de la misma manera. Nunca me van a creer nada de lo que diga, entonces prefiero mejor callar. No hay justificación, solamente he dicho lo que ha sido en el momento que ha pasado y listo, nada más", dejó en claro.

¿Cuál fue el mensaje de Said?

Said Palao sorprendió a sus seguidores al dedicarle un mensaje a su esposa Alejandra Baigorria por su primer aniversario de bodas. Sin embargo, lo que más llamó la atención es que ambos pasaron esta fecha especial en países distintos. Mientras él estaba en Lima participando en una dura competencia deportiva, ella se encontraba en China por temas de trabajo.

"Y en especial a mi esposa y a mi hijita, que estuvieron ahí haciéndome barra y siguiéndome toda la carrera desde China, dándome fuerzas que no sabía que me quedaban. Hoy además cumplimos un año de casados y aunque nos tocó estar lejos, estuviste conmigo desde el inicio hasta el final, viendo cada parte de mi recorrido. Esa fuerza también me llevó a cruzar la meta", escribió.

De esta manera, Alejandra Baigorria recién llega al Perú después de estar varias semanas en China y España por negocios. Al ser consultada sobre la fala de celebración o saludo a su esposo Said Palao por su primer año de casados, señala que para ella nunca fueron importantes las fechas.